Marian Rojas Estapé alerta de que «repetimos vincularnos con personas que no nos convienen» La experta en crecimiento personal reflexiona sobre cómo las experiencias infantiles marcan nuestras relaciones

La psiquiatra Marian Rojas Estapé profundiza en los mecanismos inconscientes que influyen en nuestras elecciones de pareja y en cómo nos sentimos en determinados lugares. Según esta experta en desarrollo personal, nuestro organismo detecta de forma inconsciente si un lugar o persona representa una amenaza o un espacio seguro, incluso antes de que seamos conscientes de ello.

«El ser humano tiende a sentir o a detectar el modo alerta o el modo amenaza mucho antes de lo que somos conscientes de ello», explica Rojas Estapé, autora de libros como 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. Esta detección temprana se basa en experiencias pasadas, «de la infancia, de mi historia, de mi biografía, de mis vivencias». La psiquiatra destaca que todos traemos «nuestras vivencias, nuestra historia, nuestras heridas emocionales que hacen que ante ciertas personas, ciertas características de la situación, ciertos gestos, ciertas miradas nos sintamos cómodos o al revés nos sintamos alejados».

La psiquiatra advierte sobre la tendencia a repetir patrones negativos «si no se sanan las heridas emocionales de la infancia». Así, hace una referencia a su libro 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' para explicar lo que llama «la zona conocida del cerebro», donde «lo conocido en casa siempre es bueno», aunque al crecer nos demos cuenta de que «algunas de estas cosas son negativas, nos perjudican, nos sacan lo mejor que llevamos dentro».

En este sentido, la psiquiatra subraya que si no se trabaja en superar esas experiencias negativas, tendemos a «repetir esos patrones, repetimos vincularnos con personas que no nos convienen», lo que lleva a «relaciones humanas muy complejas porque eso que vivimos durante nuestra infancia no lo tenemos bien sanado».

Las principales ideas de Marian Rojas Estapé sobre las relaciones 1 La detección inconsciente: El cuerpo humano detecta si un lugar o una persona es segura o amenazante antes de que la persona sea consciente de ello. Esta reacción se basa en experiencias pasadas 2 Influencia de vivencias pasadas: Las vivencias, la historia personal y las heridas emocionales influyen en la atracción o el rechazo hacia ciertas personas o características 3 Patrones de la infancia: Las experiencias de la infancia establecen patrones que se validan como «buenos» porque son familiares, aunque puedan ser negativos 4 Repetición de patrones negativos: Si no se superan los traumas de la infancia, se tienden a repetir patrones y a vincularse con personas que no son beneficiosas 5 La «zona conocida» del cerebro: Rojas-Estapé se refiere en su libro a los «cimientos emocionales» y a la «zona conocida» del cerebro para explicar cómo las experiencias infantiles influyen en las decisiones

Marian Rojas Estapé también recuerda que tendemos a acercarnos a ciertos patrones de personas debido a cómo nuestro organismo interpreta gestos, miradas o comentarios como zonas de alerta. Lo que se valida como bueno en la infancia persiste en nuestra mente, «incluso si es perjudicial», así que la psiquiatra alerta de que trabajemos en «superar esas experiencias» para no repetir patrones negativos en nuestras relaciones con los demás.

