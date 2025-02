Cataluña duplicará la tasa turística, mientras Euskadi debate si pone en marcha su propio impuesto, y con los ayuntamientos de Donostia y Zarautz como los ... más interesados por ahora por su implantación en Gipuzkoa y reclamando que la gestión y recaudación no quede en manos del Gobierno Vasco, sino de los consistorios.

Según ha informado este jueves la cadena Ser, la Generalitat y los comunes han logrado un acuerdo para doblar el canon de la tasa turística y que parte de los recursos se destinen a políticas de vivienda. Por tanto, con las nuevas tarifas, el impuesto podrá llegar a ser de un máximo de 15 euros por persona y noche en la ciudad de Barcelona, mientras que el resto de municipios podrán ampliar la recaudación si aplican un suplemento que hasta ahora solo tenía autorizado la capital catalana.

El pacto lo sellarán este jueves por la tarde la consejera de Economía, Alícia Romero, y la líder de los comunes en el Parlamento, Jèssica Albiach, después de meses de negociación en los que ambas partes.

La tasa se duplicará en toda Cataluña por todos los tipos de establecimientos, desde los hostales más modestos, hasta el gran lujo, los pisos turísticos o los cruceros. Además, en Barcelona, el Ayuntamiento podrá multiplicar también el recargo municipal que ya estaba aplicando y hacerlo llegar hasta los 8 euros. De este modo, por ejemplo, el cliente de un hotel de lujo pasará a pagar de 7,5 euros por noche (3,5 euros de tasa +4 euros de recargo) a 11 euros (7+4), y la cifra podría ascender hasta los 15 euros (7+8) si el gobierno de Jaume Collboni lo considerara oportuno.

En el resto de municipios no solo se duplicará la tasa turística, sino que por primera vez los ayuntamientos también podrán cobrar, si lo consideran oportuno, el suplemento extraordinario que solo tenía autorizado Barcelona, y que podrá ser de un máximo de 4 euros. Será, sin embargo, cada consistorio quien decidirá como aplicar el recargo e incluirlo en sus ordenanzas fiscales.

Debate en Euskadi

El paso dado en Cataluña se produce en pleno debate en Euskadi sobre la implantación de la tasa turística. Marzo se planteaba como fecha para proponer una medida consensuada. Con el plazo encima, la pelota está en el tejado del Gobierno Vasco. Donostia y Zarautz, con varios municipios más a su estela, aguardan con interés la resolución final: o impuesto autonómico, o tasa municipal.

Los ayuntamientos de Donostia y Zarautz reclaman una tasa que se recaude, se gestione y se dirija en beneficio de los consistorios. Están expectantes ante los próximos pasos que puede dar el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado. Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico ha venido defendiendo que la aportación de los turistas no se quede en exclusiva en los municipios visitados sino que se traduzca en un impuesto que redunde en las políticas del sector en general, para mejorar su competitividad, por ejemplo, o para promocionar emplazamientos alternativos. También que el dinero sea ingresado y distribuido por el propio Gobierno Vasco, algo que no comparten los ayuntamientos interesados. Todo apunta a que el canon no se podrá empezar a aplicar hasta el próximo año.

En primer lugar, el Ejecutivo de Vitoria debe dictaminar si el cobro se canaliza a través de un impuesto autonómico o, por el contrario, autoriza a las Juntas Generales de los territorios para que aprueben sus respectivas normas forales, habilitando a los ayuntamientos a gestionar su propia tasa. La elaboración de esa ley foral conlleva varios meses en el mejor de los casos –atajar la cuestión de la seguridad jurídica es una prioridad– y los municipios abordan entre octubre y noviembre sus debates acerca de las tasas. Es en ese proceso que tiene lugar en otoño cuando se deberían aprobar los tributos a los turistas para que en 2026 entraran en funcionamiento. De lo contrario, pasarían al último año de la legislatura, con los condicionantes que implica tener unas elecciones a la vuelta de la esquina.