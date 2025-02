«La propuesta del Gobierno Vasco para implantar la tasa turística no puede esperar más», critica Goia

El alcalde de San Sebastián Eneko Goia ha exigido este martes al Gobierno Vasco que presente «lo antes posible» la propuesta prometida sobre la implantación ... de la tasa turística en Euskadi. Goia ha recordado que el ejecutivo de Lakua se «comprometió» en su programa de gobierno a crear esta figura y que el propio consejero de Turismo, Javier Hurtado, se responsabilizó de presentar una proposición concreta en el plazo de 6 meses. «Y ya han pasado 8», ha criticado Goia. «Creo que esta cuestión ya no debería esperar más. Seguimos a la espera de la propuesta». El alcalde de San Sebastián ha vuelto a insistir en que este impuesto «debe repercutir directamente sobre los municpios que soportan el peso de la actividad turística».

La urgencia de acelerar la implantación de este impuesto turístico tiene como objetivo ingresar una cantidad de dinero «muy importante» para las aracas municipales. Goia ha presentado un cálculo realizado por el consistorio donostiarra en el que ha señalado que Donostia dejó de ingresar en 2024 «entre 7, 5 y 8,5 millones de euros si este impuesto estuviera vigente», ha dicho tras calcular que cada visitante podría haber abonado entre 3,5 y 4 euros por la tasa en 2024, una año en el que hubo en San Sebastián cerca de 2 millones de pernoctaciones. Por ejemplos como este, «reclamamos que se dé respuesta a ese compromiso y se den los pasos necesarios para la implantación de esta figura lo antes posible», ha añadido.

Insistió Goia en que «la pelota está en el tejado del Gobierno Vasco. Deben hacer una propuesta, nosotros a día de hoy desconocemos el contenido de ese plan». Preguntado sobre si se teme lo peor en este tema, ha afirmado que «no me temo lo peor, lo peor es que no hagan nada. Y espero que no sea la respuesta».