La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro Se trata de un tramo de autopista con peaje de 3 kilómetros cuya tarifa asciende a 50 céntimos cada mil metros recorridos

J.M. Martes, 12 de agosto 2025, 12:07 Comenta Compartir

En pleno mes de agosto, cuando miles de conductores aprovechan sus vacaciones para viajar por carretera, el coste de los peajes se convierte en un gasto significativo que varía notablemente según la zona, el tramo e incluso la hora del día y que pueden llegar a alcanzar precios de hasta 50 céntimos por kilómetro recorrido en autopistas de pago, según el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que revela que la vía más cara del Estado se encuentra en Euskadi.

En concreto, el informe, que pone de manifiesto que existen diferencias de las tarifas de un 830% en función de dónde y a qué hora se circule, sitúa en en los Túneles de Artxanda, a las puertas de Bilbao, el peaje más caro, donde recorrer los tres kilómetros de su autopista supone un desembolso de 50 céntimos cada mil metros.

Le siguen varias infraestructuras catalanas, como el túnel del Cadí (47 céntimos), el de Vallvidrera (30 céntimos), la autopista de Sant Cugat a Manresa (29 céntimos) o la de Castelldefels a El Vendrell (23 céntimos), aunque en algunos casos las bonificaciones reducen el importe final.

En el extremo opuesto, Galicia concentra los peajes más económicos. Por ejemplo, el tramo Puxeiros-Baiona, en Pontevedra, cuesta apenas 6 céntimos por kilómetro, mientras que la vía A Coruña-Carballo se sitúa en 7 céntimos. Otros tramos asequibles son el Arrigorriaga-Santurtzi, en Vizcaya, y la circunvalación de Alicante, que en la actualidad es gratuita gracias a una subvención estatal.

La política de precios no solo depende de la ubicación. Nueve de las 32 autopistas de peaje del país analizadas por AEA aplican también tarifas más altas en horas punta, según su estuduis. En la AP-71 (León-Astorga), por ejemplo, conducir de madrugada —entre las 23:00 y las 07:00— puede costar casi tres veces menos que en el resto de la jornada. También existen tramos que incrementan sus precios en temporada alta, como la AP-7 entre Alicante y Cartagena, donde de junio a septiembre y en Semana Santa la tarifa sube un 76,3%, o la AP-7 entre Málaga y Estepona, con un recargo del 62,5%.

Actualmente, de los 165.705 kilómetros que componen la red viaria española, cerca de 2.000 son de peaje. Entre ellos, algunos tramos estatales ofrecen gratuidad nocturna, como la AP-7 Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante, las radiales madrileñas (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 que conecta con el aeropuerto de Barajas o las autopistas AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-42 (Madrid-Toledo), además de ciertos peajes vascos.