Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peaje de Martorell en la AP7 este miércoles en el que algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje EFE

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

El coste de recorrer un túnel de tres kilómetros en Vizcaya asciende a 50 céntimos frente a los 6 céntimos del tramo más económico en Galicia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:39

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  8. 8 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  9. 9

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  10. 10 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato