Amaia Arguiñano: así es la hija de Karlos Arguiñano que triunfa lejos de los focos

Natalia Vázquez Viernes, 4 de julio 2025, 11:05 Comenta Compartir

Tener un apellido reconocido a ojos de la sociedad puede contraer muchas ventajas. Sin embargo, no todos eligen aprovechar esa visibilidad. Este sería el caso de Amaia Arguiñano, una de las hijas menos conocidas del famoso cocinero de origen beasaindarra,que decidió construir su propia carrera profesional alejada de los focos y apostando por oficios más alineados con su estilo personal.

Amaia ya explicó en una entrevista en la revista '¡Hola', que su independencia profesional no era por motivo de rechazo hacia su identidad u orígenes: «No me pesa el apellido. Yo no tengo que demostrar que cocino bien o cuento los chistes como él, cada uno es diferente y siempre nos han enseñado en casa que tenemos que ser como somos y no tenemos que imitar a nadie».

Trayectoria que no resultó sencilla cuando la hija del famoso cocinero de Antena 3 decide ingresar en el equipo de motociclismo de élite 'AGR Team', un estilo de vida que le exigía precisión, ambición, capacidad técnica y sobre todo tiempo vital, pues tenía que viajar de manera frecuente por diferentes países.

Ser madre ocasionó su deseo de volver a sus raíces, momento en el que decidió poner punto y aparte a su rutina basada en el transito continuo de aeropuertos. Todo esto le llevó a convertirse en la gerente de la bodega familiar 'K5', en Aia, a unos 30 kilómetros de San Sebastián, que trabajan principalmente con productos edición limitada como podría ser el 'txakoli Kaiaren 2016'.

La trayectoria de Amaia Arguiñano lejos de la exposición mediática

Nacida en la localidad guipuzcoana de Zarautz, la benjamina de los Arguiñano pasó su adolescencia ayudando en el negocio familiar. Situación que generó en Amaia un deseo de probar cosas nuevas. Amante de las matemáticas y la física desde pequeña, vio en ello una oportunidad para estudiar Ingeniería Técnica Mecánica en la Universidad de Mondragón.

Estudios que le llevaron a meterse de lleno en el mundo del motor cuando se incorpora al 'AGR Team'. Su labor en el equipo de motociclismo le otorgó aprendizajes como la capacidad técnica para el análisis de datos, conocimientos en diseño y mucha exigencia personal: «Algún viaje demasiado largo, las esperas en los aeropuertos... ya no todo era la adrenalina de las carreras. Fueron siete años que se me pasaron volando y cuando me di cuenta del tiempo que había pasado empecé a plantearme en cierta forma el futuro: ¿Qué quiero hacer con mi vida?», comenta en la entrevista concedida para la revista ¡Hola!.

Parece ser que su decisión ha sido asentar su vida en el País Vasco, lo que le da pie también a gestionar su proyecto gastronómico 'K5' y mantenerse así cerca de su familia.