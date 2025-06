El alimento estrella de Karlos Arguiñano en la lista de la compra: mejor que el chuletón y el rodaballo

L. G. Viernes, 6 de junio 2025, 12:21 Comenta Compartir

Karlos Arguiñano ha vuelto a visitar El Hormiguero junto a su hijo Joseba Arguiñano. Una vez más, y ya van 14, el cocinero de Beasain ha llenado de buen humor el plató de Pablo Motos.

Esta vez, además, no lo hizo solo: lo acompañó su hijo, el también cocinero Joseba Arguiñano. Juntos, llegaron con huevos de sus propias gallinas para el presentador de El Hormiguero, dejando claro que este humilde alimento sigue siendo el número uno en su lista de imprescindibles: «Ni un chuletón, ni un rodaballo pueden quitarle el primer puesto en la lista de la compra», coincidían los cocineros.

Durante la entrevista, ambos repasaron momentos de sus trayectorias profesionales y compartieron anécdotas personales. Karlos Arguiñano no escatimó elogios hacia su hijo: «Lo hace tan fácil y hace cocina tan variada. Tiene una mano fuera de lo normal. Es mucho mejor cocinero que yo. Lo que pasa que yo tengo mucha cara», comentaba entre risas.

La mejor virtud de Joseba Arguiñano como cocinero #ArguiñanoEH pic.twitter.com/T2uERc3All — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 5, 2025

Uno de los temas que más interés despertó fue el futuro profesional de Karlos Arguiñano. ¿Se acerca su jubilación? Aunque no dio una fecha concreta, sí se sinceró: «No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar. 2, 3, 5 años... No lo sé todavía. Yo estoy fresco, pero como una acelga».

Karlos Arguiñano sobre su jubilación: «Estoy maduro, pero no estoy para tirar todavía»

Con la entrada de Joseba Arguiñano en el programa, el cocinero siente que se ha renovado: «Joseba le ha dado ese frescor y esa historia que necesitamos todos. Estoy maduro, pero no estoy para tirar todavía. Ha sido un empujón al programa y para mí mismo».

Karlos Arguiñano, que pronto cumplirá 36 años en televisión, confesó con entusiasmo: «¡Y todavía voy a seguir, cuidado!». También compartió cómo vive las jornadas de grabación: «Me tienen que decir 'lasai, Karlos, lasai' (con calma). Es que si no yo voy muy rápido. Me tienen que parar. Es normal, pero es que tú tienes el oficio metido en la sangre».