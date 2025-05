Karlos Arguiñano habla tajante de su jubilación: «Puede ser que en 2, 3 o 5 años»

J.M. Martes, 6 de mayo 2025, 11:25 Comenta Compartir

El popular cocinero guipuzcoano Karlos Arguiñano ha hablado sin rodeos de su posible jubilación, uno de los temas sobre el que más le preguntan y sobre el que se ha pronunciado de manera tajante en televisión.

Así, durante una emisión esta misma semana de su programa Cocina Abierta, Karlos Arguiñano ha despejado algunas dudas sobre su futuro profesional y su hipotética retirada de las cocinas, a escasos meses de cumplir los 77 años.

Con la sinceridad que le caracteriza, el cocinero de Beasain ha dejado las puertas abiertas a continuar tanto al frente de su restaurante como delante de las cámaras durante «2, 3 o 5 años».

«No voy a decir que estoy empezando... Estoy en la recta final de mi carrera pero no sé cuánto va a durar, 2, 3 o 5 años. No lo sé todavía pero no estoy acabado ni mucho menos. Esto aquí fresco, tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga», confesó con su habitual humor.

Unas declaraciones sobre las que el propio cocinero se hizo eco en sus redes sociales, en una serie de publicaciones que han recibido centenares de respuestas y muestras de apoyo y cariño de sus seguidores, que le han pedido que no se jubile todavía y continúe un tiempo más en los fogones. «De momento, sigo disfrutando como un chaval entre fogones, y mientras eso no cambie… Aquí me tendréis cada día con la cuchara en la mano y una sonrisa en la cara», sentenció el cocinero.