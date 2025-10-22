Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vacunación contra la gripe en un centro de salud vasco. Jesús Andrade

La premonición de un vecino de San Sebastián que tiene que esperar cincuenta días para la vacuna de la gripe: «De afectados ni hablamos»

El donostiarra señaló en un mensaje enviado a este periódico que debía esperar hasta el 5 de diciembre para una dosis: «¿Cuántas gripes y cepas pueden pasar hasta entonces?»

J.M.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:05

En plena temporada de la gripe y tras la advertencia de Salud de que este año la primera ola de casos se ha adelantado en Euskadi, registrándose el triple de afectados en estas fechas respecto al año pasado, la denuncia pública de un vecino de San Sebastián por la larga espera para recibir una dosis de la vacuna de la gripe a través del apartado Sirimiri de este periódico ha resultado más premonitoria que nunca.

Un mensaje en el que el donostiarra señalaba haber acudido a su centro de salud un día más tarde de haber recibido la notificación en su domicilio del inicio de la temporada de vacunación, con la pertinente respuesta posterior de Osakidetza de que debía esperar hasta el 5 de diciembre para recibir la dosis.

«El martes 14 de octubre recibí la carta de Osakidetza para la vacunación voluntaria contra la gripe a mayores de 65 años. Al día siguiente fui al ambulatorio a pedir cita y me la han dado para el 5 de diciembre. ¿Cuántas gripes y cepas pueden pasar hasta entonces? De afectados ni hablamos», se preguntaba el paciente en su carta dirigida al buzón de los lectores donostiarras.

Una pregunta cuya respuesta no se ha hecho esperar, con la notificación tan solo unos días más tarde por parte de Salud del adelanto de los casos de gripe este año, con 1.120 diagnósticos en las primeras tres semanas de la temporada estacional del virus.

