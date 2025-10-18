Sirimiri: Manifestación por la seguridad vial en Riberas de Loiola

Topo en Anoeta

Comenta Lander Aristi: «El proyecto de ampliación de la estación del Topo en Anoeta contempla la demolición total de la actual boca ... de acceso circular para construir otra de planta cuadrada en el mismo lugar y de las mismas características que la que se levantará en el lado opuesto de la explanada del estadio para mantener la estética del conjunto. Esto en principio está muy bien, pero se da la circunstancia de que, bien intencionadamente o por casualidad, el diseño del actual acceso de planta circular se ha librado de las pintadas y grafitis precisamente por no ser propicia a ello al contar en su fachada con unos paneles perforados y distintos relieves que no la hacen atractiva para los delincuentes del spray. Por lo que propongo que se mantenga como está en la actualidad y no sigamos gastando dinero inútilmente o, si no, que alguien sea capaz, bien el nuevo alcalde o a quien corresponda, de poner fin a esta progresiva degradación que sufrimos en el barrio de Amara a causa de las pintadas».

Estrenos de cine

Denuncia Ignacio Escarda: «Desde hace meses he estado esperando a que se estrenara en nuestra ciudad la película 'Good Boy' (2025), y cuál es mi sorpresa que, a falta de un día de su estreno, que fue ayer, no aparece en ninguna cartelera de los cines de Donostia. Ya ha pasado anteriormente con otras películas y, francamente, me parece una vergüenza que haya películas que acaparen dos salas, e incluso tres, y que haya otras que, por razones que desconozco, no lleguen a nuestros cines. Lamentable por parte de una ciudad que se enorgullece de su festival de cine».

Vacuna y gripe

Cuenta Jesús Delgado: «El martes recibí la carta de Osakidetza para la vacunación voluntaria contra la gripe a mayores de 65 años. Al día siguiente fui al ambulatorio a pedir cita y me la han dado para el 5 de diciembre. ¿Cuántas gripes y cepas pueden pasar hasta entonces? De afectados no hablamos».

GOe y aparcamiento

Opina Julio Grao: «El lunes se inaugura el nuevo edificio del centro privado que se identifica en un idioma extranjero, Basque Culinary Center. ¡Qué desprecio a nuestros dos preciosos idiomas oficiales! Máxime cuando se trata de la mayor inversión pública en un ámbito privado en nuestra ciudad, es decir, financiada con nuestro dinero. Pero, a pesar de la importante oposición a esta inversión, hoy en día ya es realidad. Llegados a este punto, entiendo que tanto el Ayuntamiento como el centro de formación profesional tendrán controlada la repercusión en el tráfico y aparcamiento de una zona ya congestionada como es la de Gros-Ulia. El director del centro garantizó públicamente que no iba a tener ninguna incidencia porque habían optado por no habilitar plazas de aparcamiento. No se puede entender, cuando el plan les habilita cuatro plantas subterráneas que se han ahorrado hacer. Lo que me sorprende es que, según datos del propio director, hace una previsión de presencia diaria de al menos 757 personas entre trabajadores, colaboradores y estudiantes que tendrán que acceder a una zona ya de por sí problemática. Si a esto le añadimos que se estiman los ingresos de explotación en el restaurante y en la celebración de congresos y eventos en más de 2 millones de euros el primer año podemos pensar en miles de personas al mes intentando acceder al edificio. Pero, sigo pensando que ya se habrá estudiado todo esto y estará controlado. Para finalizar, me gustaría comentar que entiendo el rechazo que se hace a CAF por su relación israelí, pero no he visto ninguna crítica a la participación israelí en el BCC. Igual hay que hablar de cocina ensangrentada».