Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los vecinos de Riberas de Loiola se manifestaron ayer por la tarde para solicitar al Ayuntamiento medidas para garantizar la seguridad vial en el barrio. La marcha, que comenzó en la iglesia Iesu, es la primera de las acciones emprendidas por los vecinos para exigir al Departamento de Movilidad que emprenda acciones para reducir la velocidad de los vehículos en el paseo Riberas de Loiola y la avenida de Barcelona. Gorka Estrada
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Manifestación por la seguridad vial en Riberas de Loiola

Otra fantástica jornada de cielos azules, sol radiante y temperaturas agradables que redondea una semana casi veraniega

DV

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Topo en Anoeta

Comenta Lander Aristi: «El proyecto de ampliación de la estación del Topo en Anoeta contempla la demolición total de la actual boca ... de acceso circular para construir otra de planta cuadrada en el mismo lugar y de las mismas características que la que se levantará en el lado opuesto de la explanada del estadio para mantener la estética del conjunto. Esto en principio está muy bien, pero se da la circunstancia de que, bien intencionadamente o por casualidad, el diseño del actual acceso de planta circular se ha librado de las pintadas y grafitis precisamente por no ser propicia a ello al contar en su fachada con unos paneles perforados y distintos relieves que no la hacen atractiva para los delincuentes del spray. Por lo que propongo que se mantenga como está en la actualidad y no sigamos gastando dinero inútilmente o, si no, que alguien sea capaz, bien el nuevo alcalde o a quien corresponda, de poner fin a esta progresiva degradación que sufrimos en el barrio de Amara a causa de las pintadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  8. 8

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Manifestación por la seguridad vial en Riberas de Loiola

Sirimiri: Manifestación por la seguridad vial en Riberas de Loiola