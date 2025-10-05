Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Goia dice adiós con la mano desde la Sala de los Espejos del Ayuntamiento de Donostia. Lobo Altuna

Eneko Goia | Alcalde saliente de Donostia

«Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»

Se marcha «orgulloso»de haber sido regidor de su ciudad, a la que dice querer incluso más que cuando accedió al cargo hace ya una década

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Eneko Goia (Donostia, 1971) se siente «liberado», «más suelto». Al fin ha desvelado la noticia que guardaba en secreto desde 2022, cuando comunicó al ... PNV que esta sería su última legislatura, y afronta sus últimos días como alcalde con la vista puesta en su nueva vida más allá de las paredes del Ayuntamiento de San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»

«Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»