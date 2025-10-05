Diez años de Eneko Goia vistos por Txispas
La otra mirada. Las viñetas de El Diario Vasco son una crónica visual de los momentos de la ciudad y de las visicitudes de sus gobernantes
El Diario Vasco
San Sebastián
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:16
Los diez años de Eneko Goia como alcalde de San Sebastián han generado un relato visual a través de las viñetas de Txispas, el dibujante de la sección de San Sebastián. Toda una crónica. Son comics que se han convertido en el testimonio gráfico de una época en la que Donostia ha experimentado profundos cambios. Y que tienen como trasfondo una tradición históricamente proclive a librar relevantes polémicas urbanas. El Ayuntamiento, y la Alcaldía en particular, se convierten siempre en una permanente fuente de inspiración para la creatividad y el humor. Son miradas originales y diferentes de la realidad cotidiana que nos rodea y de los personajes públicos que los protagonizan desde la Corporación municipal.
Gobierno municipal. ‘Txispas’ convirtió al nuevo gobierno de coalición municipal PNV-PSE en una original ‘última cena’.
Las obras del tren. El retraso en las obras del TAV, un tema recurrente en la opinión pública.
Los alcaldes. Los seis alcaldes donostiarras de la democracia.
Nuevo alcalde. El nuevo alcalde Eneko Goia, encaramado al Ayuntamiento tras su elección plenaria.
Loiola. Una excavadora, a punto de iniciar la demolición de los cuarteles de Loiola.
