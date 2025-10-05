Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goia, en el Balcón de Pilatos del Ayuntamiento de Donostia. Lobo Altuna
Eneko Goia | Alcalde saliente de Donostia

«Jon Insausti es mejor candidato que Denis Itxaso y ya lo comprobaréis»

Goia confía en su 'delfín' para retener la Alcaldía y advierte de que frente a los populismos hay que «saber resistir con principios firmes»

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Eneko Goia niega que su decisión de dejar la Alcaldía de Donostia esté motiavada por las encuestas, ve posibles nuevas alianzas de coalición en el ... futuro y acusa EH Bildu de «ocultar» sus intenciones para ganar votos por la izquierda a Sumar y Podemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

