Eneko Goia niega que su decisión de dejar la Alcaldía de Donostia esté motiavada por las encuestas, ve posibles nuevas alianzas de coalición en el ... futuro y acusa EH Bildu de «ocultar» sus intenciones para ganar votos por la izquierda a Sumar y Podemos.

– Esta estrategia de irse en mitad de la partida y sacudir el tablero, una novedad dentro del PNV, ¿tiene que ver con las encuestas?

– Voy a decir una cosa, ahora que estoy un poco suelto. A mí las encuestas me afectan bastante poco. Lo digo de verdad. Esto de vivir permanentemente pendiente de qué dicen las encuestas, qué conviene hacer, qué conviene decir, no va conmigo. Los proyectos políticos son proyectos políticos que hay que defender con convicción. Y el trabajo de un político es convencer a la gente de que lo que tú estás proponiendo es lo mejor, no hacer solamente lo que la gente quiere o endulzarle el oído al público. A las encuestas les doy un valor relativo. No me muevo por eso. Creo que, en ocasiones, en política hay demasiadas cosas que se mueven muy condicionadas por las encuestas y la política es otra cosa. La política es querer transformar, querer cambiar las cosas, proponer y apostar por proyectos. Yo creo en eso.

– ¿Espera movimientos de otros partidos para las próximas elecciones tras el cambio de alcalde?

– A mí no me gusta meterme en casa ajena. Es decir, eso ya es una cuestión que les corresponde a ellos. Y no sé lo que harán.

– Se dice que el PSE podría apostar, si huele la sangre, por un candidato potente para Donostia como Denis Itxaso...

– Jon Insausti es mejor candidato que Denis Itxaso. Y ya lo comprobaréis. Infinitamente mejor.

– ¿EH Bildu puede hacer valer la experiencia de Juan Karlos Izagirre frente a la juventud de Insausti?

– Lo importante son los proyectos y que haya personas capaces de llevarlos a cabo. Yo, el proyecto de Izagirre y de Bildu ya lo he probado durante cuatro años y no me gusta nada. No quiero volver a eso como ciudadano. Y creo que sería un error volver a eso. Discuten mucho el modelo de ciudad, pero todavía no me han dicho cuál es el suyo. Y la única intuición que puedo tener de lo que están hablando es lo que he conocido, que no me gusta.

Encuestas «El trabajo de un político no es hacer solo lo que la gente quiere o endulzarle el oído, sino convencerle de su proyecto»

– ¿Ve en el futuro posibles alianzas diferentes?

– Probablemente sí porque la política no es estática. Dependerá de muchas cosas y de muchos factores, de algunas evoluciones políticas, etcétera, etcétera. Ya veremos. Hay que tener una mente abierta y aceptar que muchas fórmulas son posibles.

– El jueves dijo al anunciar su salida que el PNV tiene banquillo y cantera. El partido necesita sacar nuevos jugadores por la exigencia del relevo generacional. ¿Cree que su movimiento de salida debería ser un acicate para la renovación de los candidatos del PNV en las municipales en otros municipios?

– No, radicalmente no. Cada municipio es cada municipio y merece respuestas distintas. No me gusta generalizar. Además, estoy un poco cansado de hablar de relevos generacionales. Estamos todo el día con el edadismo de marras cuando lo que importa es la capacidad.

– Uno de los problemas que se le achacan al PNV es que vive en una burbuja del mundo clásico cuando la sociedad está cambiando...

– Ojo con eso. El mundo está cambiando, está cambiando mucho. Algunas cosas para bien y otras, para mal. Pero me niego a asumir algunas cosas que se viven en política hoy en día y cosas que se hacen para ser competitivo. Porque es a costa de todo y no puede ser. Igual es un hándicap, pero la virtud está en saber resistir con principios firmes y con formas de hacer que son las que tienen que ser y no las que están siendo. Por ejemplo, parece ser que, según las encuestas, a Vox le renta lo que hace. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Parecerte a ellos? Yo tengo unos principios muy firmes, unos valores que defiendo y me da igual si están de moda o no lo están. Esto no va de modas, esto va de convicciones.

EH Bildu «Están en una estrategia de ocultar cosas que tal vez no sean tan agradables, lo cual no habla muy bien de sus valores e ideas»

– ¿Estamos vacunados contra el riesgo de la ultraderecha o de populismos antipolítica?

– No lo estamos, en absoluto. Y el peligro es no solamente que haya partidos o formaciones que utilicen esa forma de hacer política para atraer votos, sino que arrastren a los otros partidos a comportamientos de ese tipo por una estrategia de corto plazo y de renta rápida.

– Las encuestas siguen mostrando una EH Bildu al alza. ¿Qué explicación encuentra?

– Ellos están en una estrategia política un poco disfrazada, en la que están actuando de una forma muy tacticista y ocultan cosas que tal vez no sean tan agradables. Incluso desde el punto de vista nacionalista, también eso lo suavizan hasta límites que a uno le podrían parecer imposibles, después de lo que hemos tenido que aguantar, en beneficio de obtener los votos por la izquierda. Es una táctica que parece que electoralmente les puede rentar a corto plazo y a eso están jugando, aunque no habla muy bien de lo que son sus principios, valores e ideas.

– ¿Ve viable el nuevo estatus de autogobierno, aunque no recoja el derecho a decidir?

– En este momento me parece complicado, pero hay que intentarlo. Primero, lograr un acuerdo lo suficientemente amplio en Euskadi y luego, ya con el contexto general que existe a nivel de Estado, el siguiente paso no parece que sea sencillo. Lo cual no quiere decir que no haya que seguir intentándolo.