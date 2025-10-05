Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián Criado en la cantera del PNV, Jon Insausti representa el relevo generacional que ha iniciado el partido tras la última cita electoral

Jon Insausti Maisterrena, nacido el 21 de febrero de 1989, tiene solo 36 años, una edad inusual para un cargo político de tanta relevancia como ser alcalde de Donostia, aunque hay precedentes como el de Odón Elorza, que lo logró con 33. Como buen corredor, gusta de despertar a las seis de la mañana para ir a correr, su carrera política está siendo fulgurante.

Estudió en la Ikastola Orixe de Donostia para pasar después a La Salle de Loiola. Jon Insausti es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la EHU y cursó tres másteres de Responsabilidad Social Corporativa, Innovación Social y Profesorado. Como experiencias profesionales, trabajó en el Banco Guipuzcoano y Nekatur.

Con apenas veinte años, en 2009, se afilió al PNV, mostrando un compromiso con la formación nacionalista vasca e integrando sus juventudes de EGI. Tiene un gran compromiso con el euskera.

Tras colaborar con la candidatura de Eneko Goia en diversas tareas, en 2015 fue elegido concejal del Ayuntamiento con apenas 26 años, a la vez que Goia lograba ser alcalde.

Es aficionado a las euskal dantzak, como demuestra cada año el día de la víspera de San Juan en la tradicional sokadantza de la plaza de la Constitución.

En 2018 fue nombrado delegado de Cultura y Euskera y en 2019 añadió Turismo a su cartera, cargos que ha ocupado hasta ahora. Una responsabilidad en importante en la ciudad de Tabakalera, el museo San Telmo o el Zinemaldi.

Gran amante de la tamborrada, desde niño ha salido en la compañía Lurgorri, en este junto al propio Goia, y Morlans. También ha participado en el desfile de Artzainak eta Inudeak con Kresala. Como responsable de Fiestas vivió el parón durante la pandemia desatada en marzo de 2020.

El pasado jueves, tras la renuncia de Goia, los batzokis municipales dieron el visto bueno a que tome el relevo como alcalde hasta 2027 y candidato del PNV en las siguientes elecciones, si así lo ratifican los bases cuando toque.

