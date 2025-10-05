«Cuando el Topo entre en servicio todos verán que ha merecido la pena»

Jorge F. Mendiola San Sebastián Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

El Topo, San Bartolomé, el pabellón multiusos de Illunbe, la vivienda, la inseguridad... Eneko Goia deja la Alcaldía de Donostia con muchos asuntos por resolver que ahora deberá abordar su sucesor, Jon Insausti.

– La plataforma contra el centro comercial de San Bartolomé no ha tardado en recordarle que se marcha sin cerrar la cancelación del proyecto.

– Eso se cerrará, no tengo ninguna duda. Lo cerrará quien tenga que cerrarlo en el momento que haya que cerrarlo. Pero no es una decisión personalísima, es una decisión del gobierno municipal, que hará lo que tenga que hacer para que esto llegue a buen fin.

San Bartolomé «Estamos negociando la cancelación del contrato para que el cerro vuelva a manos del Ayuntamiento, pero nada es gratis»

– ¿Le va costar dinero al Ayuntamiento romper el acuerdo con la promotora Midfield Capital?

– Pues estamos negociando para dar una salida que finalmente permita que el cerro acabe en manos del propio Ayuntamiento, y de esa manera, se pueda reflexionar tranquilamente sobre cuál es el futuro que le damos a ese espacio de la ciudad. Pero ya adelanto que nada es gratis. Aquí, todas las decisiones que se toman tienen un coste. Y hay que valorar si el coste merece la pena. Creo que en este caso, sí.

– Si hubiera renunciado en junio, como era su intención, no habría participado en la firma de la compraventa de los cuarteles de Loiola, quizás el gran logro de su mandato.

– Yo ya sabía cuándo iba a ser más o menos la firma e igual habría esperado. Es un pequeño capricho que me habría permitido.

– ¿Cree que los donostiarras le recordarán por esta operación?

– Los ciudadanos decidirán qué quieren recordar y qué no. La compra de los cuarteles quedará ahí para siempre.

– ¿Qué proyectos se le han quedado sin rematar o en el tintero?

– Muchos, porque hay mucho que hacer. Pero una pena que tengo es no ver el Topo en funcionamiento como alcalde. Confieso que ha sido un proceso duro, pero creo que ha merecido la pena. Y estoy convencido de que cuando entre en servicio, todo el mundo se dará cuenta de ello. También me habría gustado avanzar más con el traslado de la cárcel para empezar a construir la segunda fase de viviendas en Txomin Enea. Al menos, ya parece que está encaminado.

Cuarteles de Loiola «Sabía cuándo se iba a firmar la compraventa y habría retrasado mi salida para permitirme ese pequeño capricho»

– ¿Considera injusto que se culpe al alcalde de las molestias por las obras de la pasante del Topo cuando es una actuación del Gobierno Vasco?

– No, no lo considero injusto, de verdad. Es una obra que la está ejecutando otra administración, cierto, pero es una obra que yo he defendido, igual que la del GOe. Entonces, desde ese momento asumes que puedes ser el destinatario del malestar ciudadano por esas apuestas, que son importantes para no quedarnos atrás como ciudad.