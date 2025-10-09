Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los vecinos de Altza desbrozando el parque el pasado sábado.
San Sebastián

El consistorio señala sobre la acción vecinal que «fue ilegal y una temeridad»

En el Ayuntamiento dicen que «acceder a un espacio con amianto, desbrozar y dejar la maleza en la calle puede ser un problema de salud pública»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Una veintena de vecinos de Altza accedieron el sábado pasado al parque contaminado con amianto y desbrozaron las zarzas y maleza de la que ... estaba lleno este espacio, que lleva cerrado y vallado siete años. Un parque que está pegado a un frontón cercano del que caen pelotas y balones de los niños que juegan en él. «Y los niños van al parque a por sus pelotas, acceden a él por unas escaleras rotas, con hierros de hormigón, vallas de obras... El parque está mal cerrado, no hay ni un cartel que prohiba la entrada. Pedimos al Ayuntamiento que lo cierre bien, ahora tiene solo cuatro bridas y es peligroso», señalan los vecinos. Recuerdan que el parque «estaba en una situación insalubre, con basura y ratas. Y entramos para limpiar esa maleza. Creemos que al podar los árboles y adecentar la zona no se toca el amianto, que está bajo tierra. La verdad es que lo del amianto nos suena a excusa para no actuar y limpiar el parque. Si hubiera la idea de hacer casas o villas, seguro que este asunto estaría ya solucionado», indican. Reconocen que «es una zona a la que no se puede entrar, pero entran los chavales, gente a hacer sus necesidades y nos la hemos jugado». El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos se encargó el martes de retirar esa poda.

