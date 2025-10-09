El consistorio señala sobre la acción vecinal que «fue ilegal y una temeridad»

Iker Marín San Sebastián Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12 Comenta Compartir

Una veintena de vecinos de Altza accedieron el sábado pasado al parque contaminado con amianto y desbrozaron las zarzas y maleza de la que ... estaba lleno este espacio, que lleva cerrado y vallado siete años. Un parque que está pegado a un frontón cercano del que caen pelotas y balones de los niños que juegan en él. «Y los niños van al parque a por sus pelotas, acceden a él por unas escaleras rotas, con hierros de hormigón, vallas de obras... El parque está mal cerrado, no hay ni un cartel que prohiba la entrada. Pedimos al Ayuntamiento que lo cierre bien, ahora tiene solo cuatro bridas y es peligroso», señalan los vecinos. Recuerdan que el parque «estaba en una situación insalubre, con basura y ratas. Y entramos para limpiar esa maleza. Creemos que al podar los árboles y adecentar la zona no se toca el amianto, que está bajo tierra. La verdad es que lo del amianto nos suena a excusa para no actuar y limpiar el parque. Si hubiera la idea de hacer casas o villas, seguro que este asunto estaría ya solucionado», indican. Reconocen que «es una zona a la que no se puede entrar, pero entran los chavales, gente a hacer sus necesidades y nos la hemos jugado». El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos se encargó el martes de retirar esa poda.

Desde el Ayuntamiento tienen otra visión de lo sucedido el sábado pasado. Indican que para poder intervenir «es necesaria la autorización de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que sigue pendiente». Dejan claro que «ninguna maquinaria ni ningún operario puede entrar a trabajar en una zona que tiene riesgo de contaminación». Entienden el «hartazgo» de los vecinos, pero afirman que «es una temeridad, aparte de ilegal, que accedan a un espacio de esas características, desbrocen a su antojo y dejen toda esa maleza y restos de poda en la vía pública. Puede ser un problema de salud pública». Señalan que «es importante recalcar que la ciudadanía no puede actuar a su antojo ni se puede vender esto por su parte como un éxito».

