La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?» Una lectora ha destacado el trabajo de limpieza de los vecinos en el barrio que «limpiaron con sus herramientas y manos un parque abandonado» en un escrito enviado a la sección Sirimiri

Begoña, una lectora de El Diario Vasco, ha puesto de manifiesto hoy en la sección Sirimiri, el buzón ciudadano de los donostiarras, la aplaudida acción de acción de unos vecinos del barrio de Altza de San Sebastián que «limpiaron con sus herramientas y manos un parque abandonado» de la zona.

«El sábado unos vecinos de Altza limpiaron con sus herramientas y manos un parque que está entre el polideportivo y el colegio Harri Berri», escribe la ciudadana. «Lleva años cerrado y estaba lleno de zarzas y ratas», explica.

«Hicieron un trabajo que corresponde a las administraciones. Pero la tardanza de estos, y por seguridad para los niños que acceden a él, lo acometieron ellos. Gracias a todos por vuestro esfuerzo y trabajo. Tenemos un parque más limpio, solo falta que el ayuntamiento lo termine», expone esta vecina sobre una acción que no ha pasado desapercibida en redes sociales en donde otra ciudadana ha compartido varias fotografías de los vecinos limpiando el parque, recibiendo decenas de comentarios.

«¡Qué buen trabajo habéis hecho! Ahora se ve mejor y es más evidente el sinsentido que tiene dejar todo ese terreno abandonado sin más», comentaba una usuaria. «Equipazo. Tiene narices que los vecinos tengan que trabajar para que tengamos un parque por lo menos sano», era otro de los comentarios.

Aunque una ciudadana iba más allá en comentarios y destacaba que «me parece genial lo que habéis hecho, pero mi pregunta es: ¿Para qué pagamos la cantidad de impuestos que pagamos si tenemos que limpiar nosotros?», se preguntaba la vecina sobre la acción de estos vecinos que después de limpiar han llevado a cabo una recogida de firmas.