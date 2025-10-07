Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escribe Begoña: «El sábado unos vecinos de Altza limpiaron con sus herramientas y manos un parque que está entre el polideportivo y el colegio Harri Berri. Lleva años cerrado y estaba lleno de zarzas y ratas. Hicieron un trabajo que corresponde a las administraciones. Pero la tardanza de estos, y por seguridad para los niños que acceden a él, lo acometieron ellos. Gracias».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Acción vecinal en Altza para limpiar un parque

Tras una mañana fría, la jornada fue primaveral; con temperaturas muy agradables y sol

DV

Martes, 7 de octubre 2025, 06:59

Comenta

Billete de andén

Escribe Luis Urrutia: «Tras leer en 'La calle de la memoria' un recuerdo de los billetes de andén, comento que quise acompañar ... al andén en la estación del Norte a dos niñas de 11 y 14 años con sus maletas y no me dejaron pasar. «Tenía que haber reservado un servicio de asistencia, como para los minusválidos o personas mayores». A mi lado alguien me dio una solución: «Coja en la máquina un billete para el apeadero de Gros por un par de euros y pasará al andén». Dicho y hecho. Les acompañé y salí por donde entré. Sugiero esta idea a quien se vea en el mismo caso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve
  10. 10 Los motivos tras el abandono de la comunidad china de España: «Están anticipándose»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Acción vecinal en Altza para limpiar un parque

Sirimiri: Acción vecinal en Altza para limpiar un parque