Sirimiri: Acción vecinal en Altza para limpiar un parque

Billete de andén

Escribe Luis Urrutia: «Tras leer en 'La calle de la memoria' un recuerdo de los billetes de andén, comento que quise acompañar ... al andén en la estación del Norte a dos niñas de 11 y 14 años con sus maletas y no me dejaron pasar. «Tenía que haber reservado un servicio de asistencia, como para los minusválidos o personas mayores». A mi lado alguien me dio una solución: «Coja en la máquina un billete para el apeadero de Gros por un par de euros y pasará al andén». Dicho y hecho. Les acompañé y salí por donde entré. Sugiero esta idea a quien se vea en el mismo caso».

Plaza Arroka

Opina Amaia Mendiguren: «En la plaza Arroka se juega al fútbol. En toda la plaza hay balones, goles, chutes... la gente mayor que sale del hogar del jubilado y la atraviesa se gana balonazos. Los que estamos sentados en los bancos también. Los aitatxos y amatxos sentados mientras se toman la caña no hacen ni caso a los críos hagan lo que hagan... Sodoma y Gomorra y sálvese quien pueda. ¿Se podría regular esto? La mayoría son de un cole de al lado con hermosos patios... pero, claro, sin cerveza».

Cita en el INSS

Denuncia Carlos Rodríguez: «Es una vergüenza lo del INSS. Como yo habrá muchas más personas que hayan intentado pedir cita vía online o vía telefónica. ¡Pero es imposible! Por teléfono los agentes siempre están ocupados, ¿desde las 9.00 hasta las 14.00 horas de lunes a viernes? Llames a la hora que sea, yo lo hago cada 15 minutos, unas 20 llamadas de media diarias la semana pasada. Para nada. ¿Vía online? Igual. Resido en Donostia. Tengo muletas y silla. Hasta Beasain, Irun o Eibar no puedo ir en taxi por tiempo y facturas. Que lo solucionen ya, por favor».

Paseo Eduardo Chillida

Comenta L. A.: «El Ayuntamiento ha gastado un dineral en acondicionar el Peine del Viento y mejorar su accesibilidad. Pero seguimos con el problema de una acera estrechísima donde las sillas de ruedas no pueden moverse porque tienen que ir esquivando a la gente. Llevamos años pidiendo un paseo peatonal. En los presupuestos anteriores se aprobó una partida para realizarlo pero lo único que hemos conseguido es un cartel avisando del número de plazas de aparcamiento, vergonzoso. Los ciudadanos hacinados en una acera ridícula y los 'señoritos' del tenis gozando de todo el espacio en un terreno municipal que no cumple la ley de costas y con parking para sus coches. Parece mentira que en el siglo XXI vivamos como en la época de la reina María Cristina».

Idea para Jon Insausti

Ana Martín dice: «Señor Goia, y ahora señor Insausti, podrían venir un día a Altza para en vez de admirar la parte rehabilitada del barrio mirar la inhabilitada. Es verdad que en un rato no les iba a dar tiempo pero, poliki poliki, un par de horas a la semana, con un block gordo y un par de bolis para tomar notas detalladas, podrían tomar muchos apuntes. Solo faltaría para estar completos que demostraran un poco más de interés por el barrio y por la reconversión de la estética años 80 que aquí sufrimos. Aquí el tiempo no corre».

Papeleras

Puri solicita al Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbano: «Cambien por favor la ubicación de las papeleras que están situadas en la calle Urbieta con la calle San Bartolomé, porque es una zona muy transitada por la ciudadanía y obstaculizan el paso de la gente, así como la parada del autobús».