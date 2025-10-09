Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así ha quedado el parque con amianto situado en el paseo Casares 153 de Altza tras la limpieza «ilegal» llevada a cabo por los vecinos.
San Sebastián

El Ayuntamiento descontaminará y urbanizará en 2026 el parque del paseo Casares cerrado por amianto

El Gobierno Vasco va a aprobar antes de final de año el plan de actuación presentado por el consistorio para aislar el terreno contaminado en Altza y renovarlo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:13

Comenta

En el paseo Casares 153 de Altza, entre el polideportivo y Harri Berri Oleta ikastetxea, hay un parque de titularidad municipal que lleva cerca de ... siete años cerrado. La entrada está prohibida porque sus suelos están contaminados por amianto, tal y confirma un estudio realizado por el Ayuntamiento. Esta parcela, al igual que sucedió en su día con los terrenos en los que está situado el polideportivo de Altza, está en una zona «potencialmente contaminada» y la remodelación del parque, tal y como piden los vecinos, se está haciendo esperar por los trámites administrativos que requiere una actuación de este tipo con terrenos contaminados de por medio. Tal es el hartazgo vecinal ante esta situación, que el sábado una veintena de ellos accedió al parque – las vallas de protección han sufrido vandalismo y el acceso es sencillo–, y desbrozaron el terreno, dejando las arbustos y zarzas retiradas en una plaza cercana, actuación que el Ayuntamiento define de «ilegal». El consistorio retiró el martes esos restos de poda.

