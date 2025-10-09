El Ayuntamiento descontaminará y urbanizará en 2026 el parque del paseo Casares cerrado por amianto

En el paseo Casares 153 de Altza, entre el polideportivo y Harri Berri Oleta ikastetxea, hay un parque de titularidad municipal que lleva cerca de ... siete años cerrado. La entrada está prohibida porque sus suelos están contaminados por amianto, tal y confirma un estudio realizado por el Ayuntamiento. Esta parcela, al igual que sucedió en su día con los terrenos en los que está situado el polideportivo de Altza, está en una zona «potencialmente contaminada» y la remodelación del parque, tal y como piden los vecinos, se está haciendo esperar por los trámites administrativos que requiere una actuación de este tipo con terrenos contaminados de por medio. Tal es el hartazgo vecinal ante esta situación, que el sábado una veintena de ellos accedió al parque – las vallas de protección han sufrido vandalismo y el acceso es sencillo–, y desbrozaron el terreno, dejando las arbustos y zarzas retiradas en una plaza cercana, actuación que el Ayuntamiento define de «ilegal». El consistorio retiró el martes esos restos de poda.

Contaminación Un estudio municipal dice que la afección por amianto se extiende en superficie y en profundidad en ese parque

La clave para que este parque se pueda descontaminar y reurbanizar, dos acciones que deberá realizar el Ayuntamiento, la tiene el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. En concreto, es la Viceconsejería de Medio Ambiente la que tiene que dar el visto bueno al plan de acción en suelos contaminantes que el Ayuntamiento le presentó en 2023 para actuar en esa parcela con amianto. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la viceconsejería, el permiso para arrancar con el proceso de descontaminación y reurbanización lo va a recibir el Ayuntamiento antes de acabar este año.

Amianto también en superficie

La parcela en la que se encuentra el parque está pegada a los suelos que ocupa actualmente el polideportivo de Altza. El centro deportivo municipal está construido en el mismo espacio en que el que se encontraba la fábrica Fibrocementos Vascos SL. Esta empresa, dedicada a la actividad industrial, vertía sus residuos alrededor de esta zona del paseo de Altza y paseo Casares y, cuando se derribó la fábrica, sus restos también se repartieron por la zona. Es decir, tal y como indican desde el Ayuntamiento, toda esa zona «potencialmente puede estar contaminada». Es exactamente lo que ha pasado en el parque.

Coincidiendo en el tiempo con la remodelación del polideportivo, el consistorio también realizó la correspondiente analítica de las tierras del parque. Y apareció amianto. Tras confirmar que había restos de fibrocemento, el consistorio lo puso en conocimiento del Gobierno Vasco, administración encargada de gestionar estos materiales contaminantes y su retirada. Desde Lakua indicaron al Ayuntamiento el tipo de metodología que debían seguir para descontaminar esos suelos.

Plazos Tras el sí de Lakua, el consistorio aprobará el proyecto y licitará las obras para iniciarlas en julio

Lo primero fue volver a realizar la analítica de las tierras. Desde del Departamento de Obras y Proyectos municipal se tomaron 10 muestras de tierra en esa parcela y se detectó amianto en 7, superándose en todas ellas el valor de referencia para este tipo de material. El estudio también confirmó que la afección por amianto detectada se extiende de forma prácticamente generalizada tanto en superficie como en profundidad. Teniendo en cuenta estos resultados, el Ayuntamiento tuvo que hacer en 2022 un estudio de alternativas, planteando la solución de recuperación de los terrenos. Estos documentos ya fueron enviados al Gobierno Vasco, que resolvió que daba por buena la investigación municipal. Validó asimismo el estudio de alternativas propuesto en Donostia y solicitó a Obras y Proyectos que redactara un plan de actuación con una entidad acreditada en suelos para que ellos pudieran aprobar todo el proyecto y el Ayuntamiento pudiera actuar. Todo esto sucedió en junio de 2023. Desde entonces, el Ayuntamiento espera una respuesta positiva del Gobierno Vasco, que tal y como ha conocido DV llegará antes de final de año.

Ampliar Zarzas y maleza retiradas por los vecinos de la zona contaminada.

Una vez que el órgano ambiental de Lakua envíe a Ijentea la aprobación del plan de actuación, Obras y Proyectos del Ayuntamiento aprobará el proyecto y licitará las obras, tanto para limpiar los terrenos como para reurbanizar el parque, «planes que ya tenemos preparados desde hace tiempo, con un presupuesto de 475.000 euros. Ambas actuaciones están listas para ser aprobadas una vez recibamos el visto bueno definitivo», deja claro Juantxo Marrero, concejal de Proyectos Urbanos del consistorio.

El edil del PSE explica que la actuación en este tipo de terrenos que tienen amianto es de «tapado, no de limpieza. No se puede realizar una excavación y llevar esos terrenos a otro lugar. Eso no se puede tocar. La recuperación ambiental se hace tapando con tierra esa contaminación, con lo que te aseguras de que no haya contacto entre la gente y el suelo contaminado», explica. Marrero añade que para aislar esa zona contaminada se depositará una capa de tierra de medio metro de espesor para que no haya ningún tipo de contacto con las personas.

El cronograma con el que trabaja Obras y Proyectos indica que una vez reciban el sí a su plan de actuación antes de final de año, comenzará el trabajo administrativo de aprobación y licitación de obras, «que nos llevará hasta junio», con el objetivo de empezar las obras en julio y acabar con ellas al final del año que viene.