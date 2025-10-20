Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Local en la calle San Marcial al que llegarán próximamente Sebago y K-Way. A.I.

Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda

La firma de impermeables K-Way y la conocida marca de calzado Sebago compartirán local en la calle San Marcial

J.M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:34

San Sebastián se prepara para recibir dos nuevas marcas internacionales en sus calles. Se trata de la firma de impermeables de origen parisino K-Way y la popular marca de zapatos Sebago, que abrirán próximamente una tienda en la ciudad.

En concreto, ambas compañías compartirán espacio en la calle San Marcial esquina con calle Bergara, en el local ocupado hasta hace pocos meses por Brownie, en una operación que ha sido gestionada por Areizaga Inmobiliaria.

Fundada en París en 1965, K-Way ha alcanzado en los últimos tiempos un nombre en el mundo de la moda desfilando en algunas de las pasarelas más famosas del sector traspasando su imagen de marca deportiva de chubasqueros.

Por su parte, Sebago nació en 1946 en Maine, Estados Unidos. Con el paso de los años sus naúticos se convirtieron en un icono, especialmente a partir de la década de los ochenta.

En su llegada a San Sebastián, ambas marcas, que en la actualidad forman parte del conglomerado italiano Basic Net, compartirán espacio en un establecimiento de doscientos cincuenta metros cuadrados distribuidos en dos plantas en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad.

