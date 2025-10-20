La tienda que reabre en San Sebastián con concierto en su fiesta de inauguración El renovado local abrió el pasado jueves con una fiesta que contó con varios invitados y con música en directo

Una tienda de ropa ha reabierto su nuevo local en San Sebastián y lo ha hecho por todo lo alto, con un concierto en su fiesta de inauguración y con varios jóvenes influencers como invitados. Se trata del local que ocupa la tienda de moda juvenil, Bershka, que ha reabierto después de tres meses de obras en la calle Fuenterrabía.

Y es que la tienda, que ha estado de obras desde principios de julio, ha celebrado una reapertura por todo lo alto, según han publicado varios influencers en sus cuentas de redes sociales y hasta la propia cuenta de la marca de Inditex.

La tienda de dos plantas, de ropa y complementos tanto para hombre como para mujer, cuenta ahora con una imagen colorida y renovada con discos de vinilo y altavoces, dirigida al público más joven de la capital donostiarra.

Lia Kali, la cantante invitada a San Sebastián

El evento de inauguración tuvo lugar el pasado jueves y contó con múltiples influencers, además de la música en directo de la cantante y compositora catalana, Lia Kali. La joven de 28 años natural de Barcelona fue la invitada estrella del evento celebrado en la tienda.

Con una banda de música al completo, esta artista urbana deleitó a los invitados con su voz tan característica, aunque nada de esto fue casualidad, ya que la famosa cantante ha colaborado con la marca de ropa en una nueva colección.