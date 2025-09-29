Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bershka ha comunicado ya a la plantilla de su tienda del Centro Comercial Mendibil el cierre del establecimiento para el día 15 de octubre.

Irun

Inditex continúa su retirada de Irun con el cierre de Bershka el próximo 15 de octubre

Por otra parte, la continuidad de Zara, con una tienda de dos pisos, un almacén de más de 700 metros cuadrados y un alquiler a largo plazo, no está en discusión

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

La marca Bershka cerrará su tienda en Irun después de haber aterrizado en la ciudad cuando se abrieron las puertas del Centro Comercial Mendibil, el ... 17 de septiembre de 2003. 22 años y un mes después, el próximo 15 de octubre, la franquicia dejará de estar presente en Irun, según parece, dentro de la línea estratégica de la empresa de concentrar su actividad en locales de grandes dimensiones.

