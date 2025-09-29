Inditex continúa su retirada de Irun con el cierre de Bershka el próximo 15 de octubre

La marca Bershka cerrará su tienda en Irun después de haber aterrizado en la ciudad cuando se abrieron las puertas del Centro Comercial Mendibil, el ... 17 de septiembre de 2003. 22 años y un mes después, el próximo 15 de octubre, la franquicia dejará de estar presente en Irun, según parece, dentro de la línea estratégica de la empresa de concentrar su actividad en locales de grandes dimensiones.

Se trata de una estrategia de concentración del negocio a pie de calle y de apuesta por el comercio online que comparten varias empresas del grupo Inditex y que está afectando directamente a la presencia de esas marcas en Irun. Hace cuatro años la primera en dar un paso en esa dirección fue Stradivarius, que cerró su tienda de la avenida de Iparralde a pesar de que, como indicaron entonces los representantes sindicales, el establecimiento contaba con números favorables.

A comienzos de este año cerraron sus tiendas en la ciudad Zara Home (en la calle Fermín Calbetón, 3) y Massimo Dutti (en la esquina del paseo de Colón y la avenida de Iparralde), aparentemente, con los mismos motivos.

La salida de Bershka del Centro Comercial Mendibil, confirmada en julio a la plantilla (que se traslada a Donostia), va en la misma línea ya que fuentes cercanas a la tienda aseguran que desde que cerró Stradivarius el volumen de negocio había ido hacia arriba claramente. El problema es que el perfil del local no estaba en la línea de lo que la marca quiere actualmente.

Desde el Centro Comercial Mendibil confirmaron este lunes la información de la marcha de Bershka y aseguraron que tanto desde la gerencia del centro comercial como desde la propiedad del local se está trabajando en la llegada de una nueva firma de renombre al local que Bershka dejará vacío.

Veinte años de rumores

Quizá alimentado por los cierres de Zara Home y Massimo Dutti y por el inminente de Bershka, ha crecido en la ciudad en las últimas fechas un rumor relativo al posible cierre de Zara.

Esa información es desmentida categóricamente desde el propio Centro Comercial Mendibil. «Hasta donde sabemos, los responsables de Zara están a gusto en la ciudad y en el centro comercial. Desde que abrió Mendibil es un rumor que se repite cada equis tiempo, pero nunca ha habido nada de cierto en él. Nos consta que para la marca ésta es una tienda estratégica y que valoran especialmente poder disponer del gran almacén que tienen aquí».

Desde el centro comercial prefieren no confirmar detalles al respecto pero hace unos años se hizo público que Zara había alquilado el antiguo espacio recreativo del parque comercial, en el último piso, para dedicar a funciones de almacenaje sus más de 700 metros. Tras haber renovado el alquiler de su tienda de dos pisos hace dos años, el contrato de Zara en Mendibil «es a largo plazo», aunque tampoco a este respecto entran en detalles desde el Centro Comercial.

Sí que resaltan que, a la espera de que se resuelva el nuevo inquilino en el local de Bershka, «todo está ocupado, no hay locales vacíos, salvo en la planta del mercado. En estos momentos sigue siendo goloso establecerse en el centro de Irun, pero hay que moverse para que eso siga siendo así», advierten.