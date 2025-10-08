Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián Los nuevos propietarios han adquirido dos locales comerciales de la céntrica plaza donostiarra, en los que actualmente operan Sibuya y Manolo Bakes

Local ocupado por Sibuya en la Plaza Gipuzkoa de San Sebastián, uno de los establecimientos adquiridos por el family office catalán.

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

Una familia catalana ha llevado a cabo recientemente la adquisición de dos locales comerciales ubicados en la plaza Gipuzkoa 2 de San Sebastián, ocupados en la actualidad por dos establecimientos dedicados a la hostelería en la céntrica plaza de la capital gipuzcoana.

Se trata de una operación de inversión de retail, esta vez en el segmento de la restauración organizada, por la que los nuevos dueños se hacen con la propiedad del local de Manolo Bakes, que ocupa una superficie de setenta metros cuadrados y cuenta con una terraza cubierta, y con el establecimiento donde se ubica el restaurante Sibuya, de ciento sesenta metros cuadrados de superficie que hace esquina con la calle Elkano y que también presenta terraza.

En la transacción, sobre la que no se ha detallado la identidad de las partes ni el precio de la compraventa, Areizaga Inmobiliaria ha asesorado a la parte vendedora, habiendo sido Albero Capital, boutique especializada en asesorar a Family Offices en inversiones fuera de mercado, quien ha intervenido en la parte compradora.

«En una ciudad donde suelen escasear operaciones de generación de valor, hemos logrado acompañar al vendedor durante todo el proceso: desde la adquisición en bruto y arrendamiento de los activos hace un año, hasta su desinversión una vez estabilizados los contratos», ha señalado Marcos Areizaga, director de Areizaga Inmobiliaria.

Por su parte, Mauricio Guerrero, socio de Albero Capital, ha resltado el atractivo de la operación «por tratarse de una ubicación prime para restauración en pleno corazón de San Sebastián, con terrazas cubiertas en edificio de obra nueva, con arrendatarios y contratos solventes y seguros».