Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros Los nuevos propietarios han adquirido una parcela de 2.500 metros cuadrados, en la que actualmente operan ambos negocios, junto al centro comercial Max Center

J.M. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Una familia guipuzcoana ha llevado a cabo recientemente la adquisición de una parcela comercial en Bizkaia, arrendada a Burger King y Nafte gasolineras, por una cifra cercana a los tres millones de euros.

Se trata de una operación de inversión por la que el family office de Gipuzkoa pasa a ser dueña de la finca, ubicada muy cerca del centro comercial Max Center de Barakaldo y que cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.000 metros cuadrados.

La transacción ha sido gestionada por Areizaga inmobiliaria en buy-side y Ricardo M. Acebes en sell-side y ofrecerá a los nuevos propietarios un 6% de rentabilidad de la parcela, donde la gasolinera y Burger King se mantienen como arrendatarios.

Inaugurado hace más de 30 años, el centro comercial Max Center es uno de los centros comerciales más populares del Gran Bilbao que reúne decenas de tiendas, bolera, salas de cines, cafeterías, restaurantes y hasta dos hoteles en las inmediaciones de sus instalaciones.

Temas

Burger King