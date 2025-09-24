Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela adquirida por el family office guipuzcoano junto al centro comercial Max Center. Cedida

Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros

Los nuevos propietarios han adquirido una parcela de 2.500 metros cuadrados, en la que actualmente operan ambos negocios, junto al centro comercial Max Center

J.M.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:32

Una familia guipuzcoana ha llevado a cabo recientemente la adquisición de una parcela comercial en Bizkaia, arrendada a Burger King y Nafte gasolineras, por una cifra cercana a los tres millones de euros.

Se trata de una operación de inversión por la que el family office de Gipuzkoa pasa a ser dueña de la finca, ubicada muy cerca del centro comercial Max Center de Barakaldo y que cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.000 metros cuadrados.

La transacción ha sido gestionada por Areizaga inmobiliaria en buy-side y Ricardo M. Acebes en sell-side y ofrecerá a los nuevos propietarios un 6% de rentabilidad de la parcela, donde la gasolinera y Burger King se mantienen como arrendatarios.

Inaugurado hace más de 30 años, el centro comercial Max Center es uno de los centros comerciales más populares del Gran Bilbao que reúne decenas de tiendas, bolera, salas de cines, cafeterías, restaurantes y hasta dos hoteles en las inmediaciones de sus instalaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  3. 3

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  4. 4

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  5. 5 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  10. 10

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros

Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros