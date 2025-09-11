Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego Kit Maiur obtuvo una facturacióm cercana a los tres millones de euros en 2023 y emplea a una veintena de trabajadores

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:49 Comenta Compartir

La empresa guipuzcoana Kit Maiur, especializada en la fabricación de muebles de cocina y armarios a medida, ha cambiado recientemente de manos tras ser adquirida por el fondo inversor Xeito Investments, perteneciente a la familia gallega Mahía Solís.

Kit Maiur, hasta ahora propiedad de Josu Rodas Gutiérrez, cuenta con sus instalaciones productivas en el polígono Usaldea de Usurbil donde disponen de un espacio de más de 2.000 metros cuadrados. Según los últimos registros, la compañía obtuvo una facturación cercana a los tres millones de euros en 2023 y da empleo a una veintena de trabajadores.

El cambio de propietarios responde al objetivo del fondo Xeito Investments de alcanzar los cien millones de euros de facturación en 2027 y que se une a otras operaciones de la compañía.

Según han avanzado las partes implicadas, este cambio en la propiedad permitirá a Kit Maiur, fundada hace 17 años, generar fuertes sinergias con otras compañías de Xeito, como Beyome o EMB, que se ha adentrado en las viviendas unifamiliares industrializadas; o la promotora inmobiliaria Smart Project Building, además de con Flanker Tech, centrada en la habilitación de buques y trenes.

Temas

Usurbil