Bandera de La Concha

Este es el orden de salida de la clasificatoria femenina

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:06

Se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha que se disputa esta tarde en formato contrarreloj a las 18.00 horas. Las 21 embarcaciones participantes, divididas en dos grupos, irán saliendo de minuto en minuto, comenzando Cabo, del Grupo B. Tolosaldea será la primera del Grupo A en tomar la salida y Chapela será la última. El orden es el siguiente:

1- Cabo

2- Rianxo

3- Mecos

4- Hernani

5- Cesantes

6- Castropol

7- Deusto

8- Kaiku

9- Ondarroa

10- Lekittarra

11- Tolosaldea

12- Hondarribia

13- San Juan

14- Zumaia

15- Tiran

16- Orio

17- Zarautz

18- Donostiarra

19- Hibaika

20- Astillero

21- Chapela

