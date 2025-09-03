Este es el orden de salida de la clasificatoria femenina
San Sebastián
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:06
Se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha que se disputa esta tarde en formato contrarreloj a las 18.00 horas. Las 21 embarcaciones participantes, divididas en dos grupos, irán saliendo de minuto en minuto, comenzando Cabo, del Grupo B. Tolosaldea será la primera del Grupo A en tomar la salida y Chapela será la última. El orden es el siguiente:
1- Cabo
2- Rianxo
3- Mecos
4- Hernani
5- Cesantes
6- Castropol
7- Deusto
8- Kaiku
9- Ondarroa
10- Lekittarra
11- Tolosaldea
12- Hondarribia
13- San Juan
14- Zumaia
15- Tiran
16- Orio
17- Zarautz
18- Donostiarra
19- Hibaika
20- Astillero
21- Chapela
