Muchas aspirantes para tan poco sitio

Regresa la fiesta del remo a la bahía donostiarra. Son pocas las deportistas que pueden presumir de haber bogado en una trainera a lo ... largo del memorable recorrido de 2.778 metros que da forma a la Bandera de La Concha. Y hoy, a partir de las 18.00 horas (ETB1), 21 embarcaciones volverán a poner rumbo al horizonte tras superar la isla de Santa Clara, con el objetivo de lograr una de las siete plazas que dan acceso a la gran cita de los dos primeros domingos de septiembre.

Serán dos embarcaciones más que el año pasado las que tomen la salida desde las balizas interiores, situadas un poco más adelante del histórico gabarrón, denominado así por la importancia que tuvieron las gabarras en la historia de nuestra ciudad. Además, será la primera vez que Donostiarra compita junto al resto de clubes ya que este año, tras el cambio en el reglamento, Arraun Lagunak será la representante de la ciudad después de lograr una mejor clasificación en la Liga. La trainera dirigida por Ibon Urbieta tendrá por tanto que dar el callo si no quiere quedarse por primera vez fuera de la pelea por la Bandera de La Concha.

Las participantes estarán divididas en dos grupos. En el A bogarán las principales favoritas: las siete embarcaciones de la Liga Euskotren, con las dos primeras clasificadas de la Liga ETE, Zarautz y San Juan, y las dos mejores de la liga gallega, Chapela y Tirán. En cambio, en el B, botes como Kaiku, Lekittarra u Ondarroa, además del resto de traineras gallegas, tratarán de dar la sorpresa. Entre la salida de una trainera y otra se dejará un margen de un minuto.

Las condiciones de mar

Las condiciones meteorológicas previstas para hoy no serán sencillas. Con la marea bajando, rachas de viento del noroeste que alcanzarán hasta los 24 kilómetros por hora y olas de alrededor de 1,7 metros de altura, las traineras afrontarán el difícil reto de abrirse paso de brankas y aprovechar del mejor modo posible, en popare, las olas. La prueba comenzará con este panorama, pero se espera que las condiciones empeoren a medida que avance la tarde. Es por ello que los botes que partan en la primera tanda podrían verse beneficiados en comparación con los que boguen en la segunda.

LAS CLAVES Tres fijas Orio, Tolosaldea y Zumaia deberían estar el domingo compitiendo en la bahía donostiarra.

Dos dudas Astillero e Hibaika serán los dos botes a batir para lograr una plaza.

Cinco aspirantes Donostiarra, Hondarribia, Zarautz, San Juan y Chapela con opciones.

Si hablamos de favoritas para lograr el acceso directo a las regatas que se disputarán los días 7 y 14 de septiembre, hay que mencionar a las dos traineras que finalizaron por detrás de Arraun Lagunak tras la conclusión de la máxima competición del remo: Tolosaldea y Orio. Ambas son firmes candidatas a hacerse con dos de los siete billetes en juego. Pero si miramos más allá, la 'Zerkausia' apunta alto, ya que en la regata liguera Fabrika, disputada durante la temporada en este mismo escenario, fueron ellas quienes ondearon la Bandera, por delante de Orio y Arraun Lagunak.

Por otro lado, Zumaia —dos años después— cuenta en esta nueva edición con opciones serias de volver a formar parte de la Bandera de La Concha. La 'Telmo Deun', que partía en la Liga Euskotren como recién ascendida, ha firmado una sólida cuarta plaza en la general que le da la posibilidad de soñar. La afición zumaiarra no está dispuesta a perderse las dos citas del domingo.

13ª participación de Hibaika

En ocasiones, las ganas y la persistencia superan a las cualidades. Y aunque Hibaika no haya firmado su mejor temporada, el hecho de ser la trainera con mayor número de participaciones en la clasificatoria de la Bandera de La Concha puede convertirla en una rival peligrosa. A priori, la 'Madalen' parte con posibilidades de lograr un billete, pero las patroneadas por Inge Ugarte deberán estar atentas para no verse sorprendidas por los botes de la Liga ETE y de la Liga Galega, que seguro darán guerra.

Media hora después de la clasificatoria se realizará en el Ayuntamiento de Donostia el sorteo para la composición de las dos tandas así como el orden de salida de cara a la regata del domingo. Hay que recordar que el orden de calles de las dos tandas se sorteará el mismo día de celebración de las regatas durante la reunión de delegados.

La clasificatoria de la Bandera de La Concha representa la antesala de las dos grandes citas del año. El puerto y los alrededores de la playa, que se llenarán de seguidores, serán testigos de una jornada en la que podrán disfrutar de primera mano de la competición de remo con mayor prestigio del territorio. La vistosidad de los botes en el agua y el ambiente en los alrededores harán, una vez más, de esta clasificatoria una cita imprescindible tanto para las que reman como para los que disfrutan del espectáculo desde la orilla.