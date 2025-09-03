Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La trainera Donostiarra en el entrenamiento realizado ayer en la bahía de La Concha, a la misma hora y con condiciones meteorológicas parecidas a las que habrá hoy a la tarde. ARIZMENDI
Clasificatoria de la Bandera de La Concha femenina

Muchas aspirantes para tan poco sitio

Veintiuna embarcaciones compiten esta tarde en la bahía donostiarra con Orio, Tolosaldea y Zumaia como favoritas para remar el domingo

Xabier Manzanares

San Sebastián.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Regresa la fiesta del remo a la bahía donostiarra. Son pocas las deportistas que pueden presumir de haber bogado en una trainera a lo ... largo del memorable recorrido de 2.778 metros que da forma a la Bandera de La Concha. Y hoy, a partir de las 18.00 horas (ETB1), 21 embarcaciones volverán a poner rumbo al horizonte tras superar la isla de Santa Clara, con el objetivo de lograr una de las siete plazas que dan acceso a la gran cita de los dos primeros domingos de septiembre.

