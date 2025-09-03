¿Qué probabilidades tiene cada trainera de clasificarse para la Bandera de La Concha?

21 embarcaciones volverán a poner rumbo este miércoles al horizonte tras Este miércoles, 21 embarcaciones volverán a surcar la bahía donostiarra con un objetivo claro: ... conseguir una de las siete plazas que dan acceso a la Bandera de La Concha, la cita reina del remo en los dos primeros domingos de septiembre.

Las traineras competirán divididas en dos grupos. En el Grupo A se concentrarán las grandes favoritas: las siete de la Liga Euskotren, acompañadas por las dos mejores de la Liga ETE (Zarautz y San Juan) y las dos representantes gallegas con más opciones, Chapela y Tirán. En el Grupo B, formaciones como Kaiku, Lekittarra u Ondarroa, junto al resto de traineras gallegas, intentarán dar la campanada y colarse en la gran final.

El formato será exigente: entre la salida de una trainera y otra se establecerá un margen de un minuto, lo que obligará a cada bote a exprimir al máximo su remada.