¿Qué probabilidades tiene cada trainera de clasificarse para la Bandera de La Concha?
21 traineras para solo siete plazas luchan por hacerse un hueco en la gran cita del remo
San Sebastián
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:01
21 embarcaciones volverán a poner rumbo este miércoles al horizonte tras Este miércoles, 21 embarcaciones volverán a surcar la bahía donostiarra con un objetivo claro: ... conseguir una de las siete plazas que dan acceso a la Bandera de La Concha, la cita reina del remo en los dos primeros domingos de septiembre.
Las traineras competirán divididas en dos grupos. En el Grupo A se concentrarán las grandes favoritas: las siete de la Liga Euskotren, acompañadas por las dos mejores de la Liga ETE (Zarautz y San Juan) y las dos representantes gallegas con más opciones, Chapela y Tirán. En el Grupo B, formaciones como Kaiku, Lekittarra u Ondarroa, junto al resto de traineras gallegas, intentarán dar la campanada y colarse en la gran final.
El formato será exigente: entre la salida de una trainera y otra se establecerá un margen de un minuto, lo que obligará a cada bote a exprimir al máximo su remada.
