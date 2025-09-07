Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arraun Lagunak, bajo los mandos de Joana Haltzaouet, rema en busca del objetivo. Lobo Altuna
Victora de Arran Lagunak

«Estamos muy contentas con la regata que hemos hecho»

La patrona de Arraun Lagunak, orgullosa de su equipo, que además firma el tercer mejor tiempo de la historia en la Concha y acaricia la Bandera tras una clasificatoria dominada de principio a fin

Álvaro Guerra

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:13

La primera jornada de la Bandera de la Concha reforzó la sensación que se venía intuyendo toda la semana: Arraun Lagunak está un peldaño ... por encima del resto. La «Lugañeñe» se exhibió con un tiempo de 10.29.20, ofreciendo su mejor versión y batiendo el tercer mejor tiempo en todas las ediciones femeninas. «Estamos muy contentas con la regata que hemos hecho. Nos ha salido muy bien la salida y hemos estado fuertes al salir de la isla. Hemos usado los dos últimos minutos para romper la regata», resumió su patrona, Joana Haltzaouet, en los micrófonos de EITB.

