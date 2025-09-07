La primera jornada de la Bandera de la Concha reforzó la sensación que se venía intuyendo toda la semana: Arraun Lagunak está un peldaño ... por encima del resto. La «Lugañeñe» se exhibió con un tiempo de 10.29.20, ofreciendo su mejor versión y batiendo el tercer mejor tiempo en todas las ediciones femeninas. «Estamos muy contentas con la regata que hemos hecho. Nos ha salido muy bien la salida y hemos estado fuertes al salir de la isla. Hemos usado los dos últimos minutos para romper la regata», resumió su patrona, Joana Haltzaouet, en los micrófonos de EITB.

Desde las primeras paladas la trainera entrenada por Juan Mari Etxabe dominó con claridad, sin dar opción a unas rivales que, con todo, se aferran a la esperanza de que en la final del próximo domingo la mar juegue a su favor.

Por detrás, Tolosaldea (10.39.20) volvió a hacer los deberes, aunque la patrona Nerea Pérez admitió que la diferencia actual es demasiado grande: «Para remar el mar estaba bien, las rivales han sido mejores y listo. ¿El domingo que viene? Solo nos queda rezar para que haya olas y les podamos ganar, porque la diferencia ahora mismo es grande».

A muy poca distancia de las segundas, Orio (10.40.64) también dejó claro que quiere estar en la pelea. La patrona amarilla, Maider Etxaniz, resumió la regata con satisfacción pese a la desventaja: «Ha sido una gran regata, con mucho viento en contra. Llevábamos tiempo perdido con Arraun, pero creo que en propare les hemos recortado casi siete segundos, asi que estamos contentas. Ellas tienen diez segundos de diferencia, mucho tiempo, pero puede pasar cualquier cosa el domingo que viene», enlazó.

Zumaia acompañará el domingo que viene al resto de equipos para completar el poker de clasificadas y remar en la tanda de honor gracias a su 10.45.10.