Arraun deja La Concha a punto de caramelo

Donostia Arraun Lagunak ha ofrecido su mejor versión en la primera jornada de la decimoctava edición femenina de la Bandera de La Concha y ... cumple más que de sobra con las expectativas. Han dado una auténtica exhibición. Un golpe casi definitivo para lograr su tercera Bandera de La Concha consecutiva, la cuarta del club. Con un tiempo de 10:29.20, el tercer mejor tiempo en todas las ediciones femeninas, dejan la victoria a punto de caramelo. La 'Lugañene' logra una renta de 10 segundos sobre Tolosaldea y de 11 respecto a Orio, Zumaia también remará en la tanda de honor.

La 'Lugañeñe' demostró su condición de máxima candidata a ganar la Bandera y venció sin oposición su tanda. Desde las primeras paladas las de Juan Mari Etxabe demostraron una superioridad aplastante. Con una salida espectacular, Arraun no tardó en destapar sus cartas, ponerse por delante con una ventaja importante desde las primeras paladas. Trató de hacer lo que mejor se le da, romper la regata desde el inicio. En el minuto 4 de regateo ya distanciaba en 5 segundos a su máximo rival en el agua, Tolosaldea.

Dos de los dos botes favoritos para coronarse en La Concha se distanciaron de los otros dos rivales en la tanda. Astillero y Donostiarra tuvieron problemas para seguir el ritmo marcado por las primeras. Se vieron abocadas a pelear otra regata, un mano a mano que se ha repetido durante el verano en la Liga Euskotren.

Arraun llegó dispuesto a no dejar escapar ningún segundo en la ciaboga. Concentradas, dieron un giro perfecto para encarar la vuelta con energía y volar dentro de la bahía. La 'Zerkausia' no se daba por vencida, y las patroneadas por Nerea Perez, a 5 segundos, demostraron no estar dispuestas a bajar los brazos. Donostiarra y Astillero tuvieron mas problemas para girar a 10 sgeundos. El viento que pegaba con fuerza en las balizas no se lo puso facil.

Las de Joana Haltzaouet no tardaron en ampliar la renta de 5 segundos a 8. Pero la 'Lugañene' quería más, consciente de que en el tiempo podia ser importante por lo que pudiera pasar más tarde en la segunda tanda. A 600 metros de la meta, distanciaba ya en diez segundos a Tolosaldea, ventaja que consiguieron amarrar hasta el final.

Orio la más rápida a la vuelta

Orio se vio abocada a disputar una contrarreloj. El tiempo marcado por Arraun en la primera tanda añadió un punto de presión a las amarillas. La exhibición de las primera era complicada de igualar. Salieron dispuestas las de Maider Etxaniz a mejorar la marca, con Zumaia plantando cara demostrando querer estar la próxima jornada en la tanda de honor.

El GPS marcaba que el tiempo de las 'aguiluchas' era peor que el de Arraun Lagunak, pero las amarillas quisieron acercarse lo máximo posible a los tiempos marcados antes. En el largo de vueltá las de Patxi Frances fueron las mas rápidas, pero no lo suficiente como para recortar una diferenecia de 11 segundos respecto a Arraun que puede marcar la diferencia. La Ama Guadalupekoa y la Madalen, pelearán junto a Donostiarra y Astillero en la primera tanda el próximo domingo.