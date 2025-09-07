Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aiora Belartieta celebra la victoria de Arraun desde el muelle donostiarra. Sara Santos
Categoría femenina

Arraun deja La Concha a punto de caramelo

La 'Lugañene' consigue una renta de 10 segundos sobre Tolosaldea y de 11 sobre Orio que deja menos margen a la sorpresa de cara al próximo domingo

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:49

Donostia Arraun Lagunak ha ofrecido su mejor versión en la primera jornada de la decimoctava edición femenina de la Bandera de La Concha y ... cumple más que de sobra con las expectativas. Han dado una auténtica exhibición. Un golpe casi definitivo para lograr su tercera Bandera de La Concha consecutiva, la cuarta del club. Con un tiempo de 10:29.20, el tercer mejor tiempo en todas las ediciones femeninas, dejan la victoria a punto de caramelo. La 'Lugañene' logra una renta de 10 segundos sobre Tolosaldea y de 11 respecto a Orio, Zumaia también remará en la tanda de honor.

