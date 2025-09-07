Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría femenina

Consulta al detalle las clasificaciones de las regatas de la Bandera de la Concha 2025 femenina al término de cada tanda, con los tiempos oficiales de la clasificatoria

El Diario Vasco

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:49

Consulta en detalle todas las clasificaciones de la Bandera de La Concha 2025 femenina al término de cada tanda, con los tiempos oficiales y las diferencias entre traineras.

Bandera de La Concha 2025 | Clasificatoria femenina

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Una sanción da el triunfo a Zierberna y pone a Orio contra las cuerdas
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  5. 5

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  6. 6 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  7. 7

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  10. 10 ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría femenina

Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría femenina