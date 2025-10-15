Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zubeldia da un pase en un entrenamiento en Zubieta. RS

Real Sociedad

Zubeldia busca una pareja estable en la zaga

Desde la salida de Le Normand la Real ha reforzado cada verano la posición de central y el azkoitiarra se ha quedado como único fijo en la zaga

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:49

Comenta

En el último lustro no ha habido dudas a la hora de recitar la pareja de centrales de la Real Sociedad. Zubeldia y Le Normand ... formaban un eje infranqueable en el centro de la zaga que sostenía en última instancia al equipo. Era innegociable en las alineaciones de Imanol. Todo eso cambió con la marcha del francés en 2024.

