Zubeldia busca una pareja estable en la zaga

En el último lustro no ha habido dudas a la hora de recitar la pareja de centrales de la Real Sociedad. Zubeldia y Le Normand ... formaban un eje infranqueable en el centro de la zaga que sostenía en última instancia al equipo. Era innegociable en las alineaciones de Imanol. Todo eso cambió con la marcha del francés en 2024.

Desde entonces, el club ha acudido cada verano al mercado para reforzar la posición. Primero incorporó a Nayef Aguerd en forma de cesión el pasado curso. El marroquí se hizo pronto indiscutible en la posición de central izquierdo, pero su rendimiento decayó en la segunda mitad de temporada, con errores groseros en salida de balón que acabaron costando puntos.

Diversos problemas físicos le impidieron terminar el curso con normalidad y finalmente fue reemplazado por otros defensores de la plantilla como Jon Martín. Para la presente campaña la dirección deportiva ha vuelto a incorporar a un central a modo de préstamo. Caleta-Car llegó en agosto con la misión de fortalecer la línea defensiva.

A diferencia del marroquí, el croata no ha mostrado de momento ser un jugador incontestable en la retaguardia. Eso sí, solo ha dejado de jugar ante el Espanyol en la segunda jornada. Aquel día fue Jon Martín quien jugó el partido completo.

El lasartearra aspira a dar un paso adelante este curso después de ganar protagonismo en la última campaña. Está capacitado para jugar más y no sería de extrañar que entrara en la rotación con asiduidad.

Jon Pacheco y Aritz Elustondo han sido otras de las opciones para el eje de la zaga. El de Elizondo, sin embargo, ha optado por salir cedido este curso ante las escasas expectativas de jugar con las que iniciaba la campaña. El beasaindarra, por su parte, sigue aportando como un valioso comodín que puede desenvolverse tanto de central como de lateral, a pesar de que su posición natural le sitúe en el centro de la línea defensiva.

Beitia, en la recámara

Zubeldia es el único común denominador que persiste en la zaga desde que reubicara su posición en la última línea en el curso 20/21. El azkoitiarra sigue siendo un valor seguro para el técnico txuri-urdin, a pesar de haber cambiado de acompañante en los últimos tiempos.

Jon Martín no es el último central que ha producido Zubieta. Luken Beitia es otro de los defensores que están llamando a las puertas del primer equipo. El elgoibartarra ya dispuso de sus primeros minutos con los mayores la pasada temporada.

La defensa de la Real se ha transformado en los últimos años, mientras Zubeldia busca un acompañante definitivo que se pueda asentar más de un año a su lado. Por edad y condiciones, Martín aparece como el principal candidato.