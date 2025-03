Zakharyan y Odriozola se entrenan con el grupo; Sucic y Aramburu, aparte por precaución

Ángel López San Sebastián Lunes, 10 de marzo 2025, 14:42 Comenta Compartir

Restan dos de las 19 batallas consecutivas, sin descanso, que el calendario le deparó a la Real Sociedad e Imanol espera recuperar a algún efectivo y, por lo tanto, algo más de frescura y de piernas. Arsen Zakharyan y Álvaro Odriozola se han entrenado este lunes con el resto de jugadores, a tres días del duelo ante el United en Manchester. Además, Sucic se ha ejercitado aparte, igual que Jon Mikel Aranburu y Pacheco. El técnico oriotarra espera contar con los dos primeros en Old Trafford.

Zakharyan brilló y marcó ante el Leganés (3-0) el pasado 23 de febrero, pero también se lesionó antes del descanso. La rotura fibrilar en el músculo recto femoral derecho que sufrió le ha hecho perderse los últimos cuatro partidos oficiales. Odriozola, por su parte, no juega desde el 30 de enero, cuando sólo pudo disputar los primeros 45 minutos contra el PAOK de Salónica. El lateral donostiarra no ha podido jugar todavía un partido completo de Liga o Europa.

Por su parte, Sucic sigue con las molestias en la rodilla que le privaron de jugar ante el Sevilla. Ya arriesgó contra el Manchester United en Anoeta y está dispuesto a hacer lo propio en Old Trafford. El técnico le espera y le considera imprescindible, lo mismo que a un Jon Mikel Aramburu que tuvo el inmenso infortunio de sufrir dos pisotones en la misma zona del mismo pie en el encuentro ante el Sevilla. Por eso fue sustituido por un Hamari Traoré al que se le vio a mil millas de su plenitud.

Entrenamiento en Old Trafford

El siguiente entrenamiento para los jugadores de la Real Sociedad será ya en Old Trafford el miércoles. No es habitual que Imanol Alguacil desarrolle esa última práctica en el mismo escenario del encuentro del día siguiente, pero en este caso, quizá por la majestuosidad del coliseo mancuniano, ha procedido de otra manera. Habitualmente, el entrenador dirige un entrenamiento en Zubieta antes de partir al destino, para asegurarse de que sea completo, con todo a mano y buen césped. El martes será de descanso para los jugadores y durante este lunes sólo se ejercitaron con intensidad los que no fueron titulares ante el Sevilla, que suelen ser habitualmente integrantes del 'once' inicial.