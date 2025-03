La IA le da más opciones a la Real Sociedad que al Athletic de pasar a cuartos de la Europa League

Como tantas veces ha hecho durante toda su historia, la Real tendrá que superar a su rival, en este caso el Manchester United, y a ... la lógica deportiva. Para esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League, el equipo mancuniano es ya el gran favorito por potencial, por historia y por el empate (1-1) registrado en el encuentro de ida en Anoeta. Dado que la vuelta se disputa en Old Trafford y a los 'Diablos Rojos' les vale con ganar por la mímina, ahora mismo la IA y las casas de apuestas otorgan un nítido favoritismo al cuadro de Ruben Amorim, pese a que sólo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros oficiales. La victoria en el 'Teatro de los Sueños' puede dar muchos beneficios de todo tipo a los 'reazales'.

Ampliar Predicciones de los supervivientes en la Europa League

Opta Analyst, que es un proveedor de estadísticas de fútbol que genera datos en tiempo real a través de la combinación de inteligencia artificial informática y la anotación de datos, concede a la Real un 38,2% de posibilidades de clasificarse para los cuartos de final; por lo que al United le da un chance del 61,8%.

La ecuación es muy clara tras el 1-1 de Anoeta. Pasa el que gane en Old Trafford. El empate, sea a los goles que sea, lleva la eliminatoria a la prórroga y, en caso de que en ésta no se rompa la igualdad, el vencedor se dirimirá en la tanda de penaltis. Estos estudios basados en los precedentes, las estadísticas y la IA cifran en un 47,9% las posibilidades de que el encuentro (los 90 minutos de Old Trafford) termine con triunfo del Manchester, en un 26% las del empate y en un eximio 26,1% las de una victoria realista. Los pronósticos del duelo de vuelta han experimentado un giro espectacular con respecto a los de la ida, en el que concedían a la escuadra guipuzcoana un 44% de posibilidades de vencer.

Un 3,9% de opciones de ir a la Champions

Así las cosas, ya están calculadas todas las opciones de la Real (y del resto de equipos) desde ahora hasta la final de Bilbao del próximo 21 de mayo. Al equipo de Imanol le otorgan, además de ese 38,2% de pasar a cuartos, un 18,3% de ser uno de los cuatro semifinalistas, un 8,5% de llegar a la final de San Mamés y un ¡3,9%! de ganar la competición.

Para contextualizarlo, al Athletic de Bilbao, que perdió en el partido de ida ante la Roma en el Olímpico (2-1), le dan menos 'chance' (37,3%) de pasar a cuartos, pero, curiosamente, el doble de posibilidades que a la Real de llegar a semifinales (27,2%), a la final (15,7%) y de alzar el título (8,3%).

El triunfo trae réditos

En las casas de apuestas on line, el triunfo de la Real se paga muy bien. El 'realzale' que pretenda llevarse una doble alegría en la noche del jueves puede apostar por su equipo, toda vez que, si derrota al Manchester United, al margen de la euforia propia por ganar, se llevará 4.20 euros por euro apostado. Esto quiere decir que si se juega 10 euros, se llevará 42 en el caso de que la Real ponga su pica en Old Trafford. El triunfo del United se paga a 1.85 euros por euro apostado y el empate, a 3.40. Tcoa soñar en el 'Teatro de los Sueños'.