El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Sevilla. Y tú, ¿qué puntuación les das?

J. Ander Olasagasti

Centrocampista

Esta vez no pudo pisar tanta área como le gusta y no asomó por terreno peligroso como otras veces. Sow le encimó bastante y no fue capaz de romper líneas con la conducción, pero tampoco supo la forma de hacerse hueco para recibir detrás del interior. Saúl le ganó varios duelos. Desconectado.