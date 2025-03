Imanol: «Si no tienes energía y piernas, es muy complicado»

Gaizka Lasa San Sebastián Lunes, 10 de marzo 2025, 00:14 Comenta Compartir

Imanol realizó una lectura realista, nunca mejor dicho, del momento de su equipo. «No es buscar excusas, es la realidad. Necesitas energía y calidad, y si las piernas pesan, es muy complicado. Necesitábamos frescura para remontar pero es que no había. Los que han salido de inicio no la tenían y los que han salido tampoco nos han dado ese plus. Yo sabía que algunos que salían no nos lo iban a poder dar. Es el partido número 17 seguido. Es una auténtica barbaridad. Y jugando seis o siete finales seguidas. Por mucho que haya cambios, una vez que hemos encajado el gol, ellos se han juntado y nos han obligado a tener frescura y es lo que faltaba».

Con todo, para el míster, la clave del partido estuvo en una primera parte donde el equipo no le disgustó. «Hasta los primeros cuarenta y cinco minutos hemos sido mejores, incluso con opciones de ponernos con ventaja. Hemos tenido cuatro situaciones muy claras que no puedes perdonar. Luego hemos regalado el gol. Ya no había energía para hacer frente a un gol en contra ante un poderoso Sevilla que ha defendido bien. Nos obligaban a dar velocidad y calidad al juego. Y no había. Pero el partido se nos ha escapado en la primera parte». Para el oriotarra, el panorama habría sido muy diferente si se hubiera acertado alguna de las oportunidades del primer tiempo. «Nos habría ayudado a afrontar el segundo tiempo».

Se escucharon algunos pitidos en la grada y el míster fue tajante al respecto. «Yo soy el responsable, no los jugadores. Ellos lo dan todo. No se les puede pedir más. Siempre he dicho que el motor del equipo es la afición. No voy a ser yo quien la juzgue. Solo dar las gracias a los que nos han animado y se han quedado hasta el final». ¿La solución? «Sobre todo, descansar».