Beñat Turrientes muestra su camiseta conmemorativa de su partido 100 en la Real Sociedad RS
Real Sociedad

Turrientes: «El sueño de todos los niños guipuzcoanos es jugar en la Real»

El canterano celebra su partido número 100 en el primer equipo y expresa su anhelo de ganar un título como txuri-urdin

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 13:50

Beñat Turrientes Imaz (Beasain, 2002) celebra «con mucha ilusión» el hito de haber alcanzado sus 100 primeros partidos en la Real Sociedad. Lo ... hace con una sonrisa en la boca porque además abraza ese centenario guarismo tras haber sido titular en los dos primeros partidos del curso, con el '8' a la espalda y con un contrato que le une al club de sus amores hasta 2030. «El sueño de todos los niños guipuzcoanos es jugar en la Real», expresa. Él lo está cumpliendo.

