Turrientes: «El sueño de todos los niños guipuzcoanos es jugar en la Real»

Beñat Turrientes Imaz (Beasain, 2002) celebra «con mucha ilusión» el hito de haber alcanzado sus 100 primeros partidos en la Real Sociedad. Lo ... hace con una sonrisa en la boca porque además abraza ese centenario guarismo tras haber sido titular en los dos primeros partidos del curso, con el '8' a la espalda y con un contrato que le une al club de sus amores hasta 2030. «El sueño de todos los niños guipuzcoanos es jugar en la Real», expresa. Él lo está cumpliendo.

Turrientes recuerda su historia en la Real sin poder evitar emocionarse porque ha pasado más de la mitad de su vida en Zubieta. Cita que han sido muy numerosos los momentos buenos, pero este mismo año lo pasó mal cuando, en los primeros meses de 2025 Imanol no contaba con él pese a necesitar de todos en ese periodo de un partido cada tres días.

Ampliar Turrientes, con Karrika y Gajate, en los infantiles de 2015

«Estuve en alevines en el Beasain, pero cuando mis padres me dijeron que en infantiles ya me quería la Real fui la persona más feliz del mundo», recuerda. Entonces sólo tenía 12 años y veía a los Illarra, Griezmann, Vela y Prieto como auténticos ídolos, que además llevaron a la Real a una Champions League que él disputaría una década después. «Cuando entras en Zubieta, es como si entraras en otro mundo, ves que te hacen las cosas más fáciles», señala. Con buena parte de su carrera por delante, no le pesa mirar por el retrovisor para asegurar que «con el paso de los años, te das cuenta de que eres un privilegiado de estar aquí» y que «he disfrutado mucho, la verdad».

«Estuve en alevines en el Beasain, pero cuando mis padres me dijeron que en infantiles ya me quería la Real fui la persona más feliz del mundo»

Esos primeros pasos son inolvidables, sobre todo para un chico tan arraigado a su pueblo: «Me acuerdo que vino un taxi a buscarme a Beasain y de que en Zubieta conocí a mis nuevos compañeros; estaba un poco nervioso, la verdad, pero fue un día especial que siempre tendré en mi corazón».

Allí se encontró a futbolistas como Jon Karrikaburu, con quien comparte vestuario, y nada menos que a Agustín Gajate, leyenda y campeón de Liga con la Real, que era técnico: «Son recuerdos muy bonitos; estos momentos los recuerdas siempre porque son los primeros años, los primeros días», indica Beñat, que es de los pocos afortunados que ha logrado hacer carrera en la primera plantilla realista: «Algunos de nosotros hemos llegado al primer equipo, otros se quedaron el camino, pero lo mejor es que la relación es muy buena», sostiene.

Seis partidos en Champions

100 partidos, un gol, dos asistencias. 66 apariciones en Primera División, 17 en la Europa League, 11 en Copa del Rey y seis en Champions League. «Ya he jugado muchos partidos, pero el más especial, igual no te lo crees, pero fue el del debut». Eso ocurrió el 26 de septiembre de 2021 en un partido liguero ante 23.541 espectadores en Anoeta contra el Elche, resuelto con un 'gol partita' de Mikel Oyarzabal. Turrientes jugó de inicio junto a Zubimendi y por detrás de Merino. «Por una parte, estaba muy nervioso, pero cuando pisé el campo me tranquilicé e hice un gran partido», evoca. El técnico que le dio la alternativa fue Imanol Alguacil.

Ampliar Turrientes, en su debut en la Real Sociedad

Turrientes ha tenido la ventura de disfrutar de una época muy próspera y feliz de la Real: «He tenido muchos buenos momentos, pero me quedo con ese partido en el que empatamos en Milan contra el Inter y nos clasificamos en Champions siendo primeros de grupo». Los jugadores lo celebraron a lo grande en el campo: «Fue un momento histórico para el club. Estábamos en un gran momento, jugando muy bien al fútbol y yo me sentía muy importante, disputando minutos», indica Beñat.

Ampliar Celebración de la Real Sociedad tars ser primeros de grupo en la Champions tras empatar ante el Inter

A la hora de elegir un partido en Anoeta se queda con la victoria ante el Valencia que dio a la Real su quinto billete europeo consecutivo y uno fuera de casa, el del Metropolitano, aunque no lo jugó, porque les dio el pasaporte para la Champions en 2023. Los goles más celebrados por él fueron los logrados por Brais y Merino en cancha del Betis para sellar esa quinta participación consecutiva en Europa.

Ampliar Los jugadores de la Real celebran el partido 100 de Turrientes, que fue ante el Espanyol RS

Turrientes ha protagonizado instantáneas de celebración, pero sueña con otra: «Yo no estaba en la primera plantilla cuando ganamos la Copa y hablando con los que lo vivieron dicen que es un momento único y perfecto en la vida», señala, aludiendo al triunfo ante el Athletic que significó alzar la Copa del Rey el 3 de abril de 2021. El sueño infantil de jugar en la Real lo ha cumplido con creces y mucho más después de llegar a su partido 100, pero ahora conserva otro: «Ganar una final de Copa o un título con la Real».