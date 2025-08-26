Aramburu, Sucic y Brais, entre los que más les está costando arrancar

En estas dos primeras jornadas hay noticias positivas pero también negativas, y es que hay algunos jugadores que están ofreciendo un rendimiento por debajo ... de sus posibilidades. Quizás el que más llame la atención es Jon Mikel Aramburu, también por las prestaciones que ha ofrecido el último año y medio en el que se ha hecho dueño y señor del lateral derecho. El venezolano aparece en la fotografía de los dos goles encajados el domingo, aunque tampoco se puede decir que fueran culpa suya.

La responsabilidad que tiene en el primero es que en el 3x3 final salta a tierra de nadie para intentar obstaculizar la conducción de Pere Milla y eso hace que después no le dé tiempo a rectificar sobre la espalda de Jon Martín. En esa acción es el único que ve la jugada de cara en el centro de Roberto y no aprovecha esa ventaja. En el 0-2 entra en el área antes de tiempo para evitar que el rival se anticipe al rechace de Remiro pero, hoy en día con el VAR, esas acciones no tienen escapatoria, por lo que no tiene sentido adelantarse antes de tiempo.

En los duelos en distancias cortas sigue siendo tan competitivo como siempre, pero en ataque se le va a exigir más que en estreno en la élite y eso pasa por poner centros medidos que puedan ser aprovechados por los delanteros. La Liga apenas acaba de empezar, pero este año notará que se le va a pedir más como corresponde a su status de titular en el equipo.

Dos habituales en apuros

Tanto Sucic como Brais fueron claves el curso pasado en el centro del campo formando el triángulo más clásico con Zubimendi en la otra punta del vértice. Pero hasta ahora no transmiten buenas vibraciones. El croata no jugó en Mestalla y el domingo no convenció en su primera titularidad de esta temporada. Cometió la pérdida que dio origen al 0-1 y ya no se sobrepuso a ese error hasta acabar siendo sustituido en el minuto 56 entre divisiones de opiniones. Es un futbolista de un enorme talento y proyección al que hay que recuperar cuanto antes.

A Brais tampoco se le ve muy alegre. En Valencia sí protagonizó varias acciones de ataque pero sin demasiada fe en el remate final y ante el Espanyol falló un mano a mano clave ante Dmitrovic. El gallego, a sus 28 años, debería ser uno de los líderes y viene de ser suplente.