Oyarzabal ayuda a Dimitrovic a levantarse. Gorka Estrada

El partido de la Real, el encuentro con menos tiempo efectivo de la segunda jornada de La Liga

Las constantes pérdidas del conjunto perico provocaron que apenas se disputaran 50 minutos de tiempo neto

Álvaro Guerra

Martes, 26 de agosto 2025, 11:27

El choque del pasado domingo entre la Real Sociedad y el Espanyol correspondiente a la segunda jornada de La Liga no solo terminó con ... un empate. También fue el encuentro con menos tiempo efectivo del fin de semana. Según el informe publicado por StatsPrimera en 'X' y basado en datos proporcionados por 365Scores, el partido apenas tuvo 49 minutos y 29 segundos de juego de balón en casi cien minutos de choque.

El partido de la Real, el encuentro con menos tiempo efectivo de la segunda jornada de La Liga