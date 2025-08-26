El partido de la Real, el encuentro con menos tiempo efectivo de la segunda jornada de La Liga
Las constantes pérdidas del conjunto perico provocaron que apenas se disputaran 50 minutos de tiempo neto
Álvaro Guerra
Martes, 26 de agosto 2025, 11:27
El choque del pasado domingo entre la Real Sociedad y el Espanyol correspondiente a la segunda jornada de La Liga no solo terminó con ... un empate. También fue el encuentro con menos tiempo efectivo del fin de semana. Según el informe publicado por StatsPrimera en 'X' y basado en datos proporcionados por 365Scores, el partido apenas tuvo 49 minutos y 29 segundos de juego de balón en casi cien minutos de choque.
Anoeta volvió a ser partícipe de otro encuentro donde el balón no rodó lo mismo que en el resto de campos. Los encuentros en la parroquia txuri-urdin el año pasado ya acostumbraron a ser así. Y este año, la campaña ha empezado de la misma manera. Las pérdidas de tiempo desde el comienzo del encuentro del guardameta Dimitrovic o las interrupciones por parte del conjunto perico una vez ya iban por delante en el marcador, respaldan los sonidos de viento que se escucharon constantemente en el campo.
#LALIGAEASPORTS— StatsPrimera (@StatsPrimera) August 26, 2025
⏱️ Jornada 2 - TIEMPO DE JUEGO EFECTIVO:
[63:11] Atlético de Madrid - Elche CF
[62:49] Real Oviedo - Real Madrid
[59:24] Levante UD - FC Barcelona
...
[52:00] Athletic Club - Rayo Vallecano
[50:55] Sevilla FC - Getafe CF
[49:29] Real Sociedad - RCD Espanyol pic.twitter.com/IrXMEluGZn
Concretamente fueron 108 interrupciones durante el encuentro y el tiempo máximo seguido de balón corrido fue de 2 minutos y 15 segundos, esta última resultando la cifra más alta entre todos los partidos disputados en los feudos de Primera División.
Desde que el Espanyol ya iba por delante en el marcador, ya se vio al conjunto perico con pocas ganas de jugar. Marko Dimitrovic y el tiempo perdido entre cada falta, respaldan los datos proporcionados. Además, cuando la Real consiguió empatar el choque, la sensación fue a más. Desde el propio banquillo del club catalán intentaban alargar el tiempo parado cada vez que podían. De hecho, uno de los ayudantes de Manolo González lanzó un balón al campo para que Aihen no sacara rápido de banda y Brais Méndez lo arrojó a la grada cerca de la cabeza del entrenador perico.
Resto de partidos
El promedio de tiempo real de juego esta jornada ha sido de 55 minutos y 47 segundos. En el ranking de los partidos con más minutos reales de juego estuvieron el Atlético de Madrid-Elche (63:11), Oviedo-Real Madrid (62:49) y Levante-Barcelona (59:24).
Por debajo de la media quedan además del partido de Anoeta, los encuentros entre Betis-Alavés (55:43), Athletic-Rayo Vallecano (52:00) y Sevilla-Getafe (50:55).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.