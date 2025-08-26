Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vinícius mandó callar a la grada de Anoeta tras marcar el pasado 14 de septiembre de 2024 EP
Real Sociedad

Ancelotti libera a todos los brasileños del Madrid antes de la visita a Anoeta

El nuevo seleccionador de la 'canarinha' no convoca a Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick para los partidos ante Chile y Bolivia del parón de septiembre

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 10:27

La Real Sociedad se estrenó en su estadio de Anoeta el pasado domingo ante el Espanyol y la afición txuri-urdin tendrá que esperar ... hasta el sábado 13 de septiembre para volver al equipo de sus desvelos en el coliseo de Amara. Eso sí, será uno de los partidos del año porque el visitante es el Real Madrid de Mbappé, Vinícius y Xabi Alonso. El que le mida a los blancos será el primer encuentro de los de Sergio Francisco tras el primer parón liguero, que, por lo menos en lo que a los brasileños del Madrid hace referencia, no tendrá consecuencias en el subcampeón de Liga. Y es que Carlo Ancelotti ha decidido no incluir a ninguno de los brasileños de su exequipo para la doble cita oficial ante Chile y Bolivia. Por lo tanto Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick llegarán descansados y sin jet lag al duelo de Anoeta, que de momento no tiene fecha oficial, pero que será ese sábado día 13 de septiembre porque la semana siguiente se disputa la primera jornada de la Champions League.

