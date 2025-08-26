Ancelotti libera a todos los brasileños del Madrid antes de la visita a Anoeta

La Real Sociedad se estrenó en su estadio de Anoeta el pasado domingo ante el Espanyol y la afición txuri-urdin tendrá que esperar ... hasta el sábado 13 de septiembre para volver al equipo de sus desvelos en el coliseo de Amara. Eso sí, será uno de los partidos del año porque el visitante es el Real Madrid de Mbappé, Vinícius y Xabi Alonso. El que le mida a los blancos será el primer encuentro de los de Sergio Francisco tras el primer parón liguero, que, por lo menos en lo que a los brasileños del Madrid hace referencia, no tendrá consecuencias en el subcampeón de Liga. Y es que Carlo Ancelotti ha decidido no incluir a ninguno de los brasileños de su exequipo para la doble cita oficial ante Chile y Bolivia. Por lo tanto Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick llegarán descansados y sin jet lag al duelo de Anoeta, que de momento no tiene fecha oficial, pero que será ese sábado día 13 de septiembre porque la semana siguiente se disputa la primera jornada de la Champions League.

Convocatoria de Brasil para los partidos ante Chile y Bolivia

Hay razones distintan que explican la ausencia de brasileños en la lista de Ancelotti, pero la fundamental es que Brasil ya está clasificada para el Mundial y Ancelotti ha preferido no 'castigar' a una parte de los integrantes de la 'canarinha' que juegan en Europa, pero al final tampoco ha echado mano de futbolistas que militan en conjuntos del Brasileirao como se esperaba, ya que sólo ha citado a cuatro. Lo que ha desatado cierta indignación entre los aficionados del Barcelona es que haya convocado a Raphinha, atacante culé, para esos encuentros ante Chile en Maracaná, Río de Janeiro, el viernes 5 de julio y contra Bolivia en el Estadio del Alto, en La Paz, a más de 4.000 metros de altitud el miércoles 10 de septiembre, tres días antes del duelo ante la Real. Un partido en esas condiciones, unido al larguísimo desplazamiento y el jet lag, habría complicado las cosas a los brasileños en vísperas de jugar en Anoeta.

Convocatoria de la selección de Brasil Porteros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas : Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (París Saint-Germain), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma).

Centrocampistas : Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).

La ausencia de Vinícius en la lista era esperable, por cuanto ya no podía participar ante Chile por estar sancionado. La relación del delantero de São Gonçalo de 25 años con Anoeta es peculiar, como la que mantiene con la parroquia de otros muchos campos. El pasado curso, mandó callar a la grada tras marcar de penalti por una supuesta provocación que no captó ninguna de las decenas de cámaras que enfocaban a la afición en ese partido. En el duelo copero, un vídeo sí registró los gestos simiescos que le dedicó un joven hincha txuri-urdin, susceptible de ser objeto de una grave sanción. En su primer partido fuera de casa del curso, Vinícius volvió a enfurecer a la afición local, en este caso la del Oviedo, a la que deseó el descenso a Segunda con un claro gesto con sus manos.

En lo que respecta al resto de brasileños blancos, Rodrygo no está siendo habitual en los planes de Xabi Alonso, Militao sólo ha disputado un encuentro desde su grave dolencia y Endrick sigue lesionado.

¿Éxodo realista?

Por su parte, se espera que los realistas convocados por sus selecciones sean en torno a una decena. Y eso que Luka Sucic ha sido excluido de los partidos de la selección de Croacia por acudir el pasado junio a la boda de su hermana en lugar a encuentros de su combinado nacional. Y Zubimendi, asiduo de la selección española, es jugador del Arsenal desde hace dos meses.