La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real

El mercado veraniego de fichajes se cierra a las 23.59 horas del próximo lunes, 1 de septiembre, y la Real Sociedad es uno de los clubs que apurará hasta el final para realizar operaciones de salida y quizá alguno de entrada de jugadores. Sergio pidió públicamente durante el 'stage' de Japón un centrocampista enérgico, de despliegue, y esa demanda todavía no está satisfecha, entre otras cosas porque la primera opción, Equi Fernández resultó demasiado cara para la Real. Y ahora tiene todas las trazas de marcharse al Bayer Leverkusen, undécimo en la última edición de la Bundesliga y exequipo de Xabi Alonso.

El club alemán tiene preparados 30 millones de euros para fichar a Equi Fernández del Al Qadsiah de Arabia Saudí, que además se aseguraría un 15% de una futura venta. Así lo asegura el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado internacional, que fue el que asimismo informó del interés realista en este centrocampista argentino de 23 años, llamado a ser convocado por la selección albiceleste en el próximo Mundial. La Real negoció hasta hace unas semanas con la entidad saudí, pero no llegó a un acuerdo económico. Pudo hacerse con el futbolista por una cantidad cercana a los 24 millones de euros, pero en Anoeta lo consideraron excesivo por un futbolista como Equi, al que seducía la idea de jugar en Anoeta.

Nunca en su historia ha llegado la Real a abonar 24 millones por un jugador y mucho menos 30. Su techo lo marcan los 20 millones de euros que pagó hace tres años por Sadiq Umar al Almería y por Orri Óskarsson al Copenhague el año pasado. En el caso del nigeriano, con un plus de cinco millones en unas variables que han estado muy lejos de cumplirse.

La complicada opción Yangel

Así las cosas, a seis días del cierre de la ventana estival de fichajes, la Real continúa sin el centrocampista que le demandó su entrenador y con cuatro futbolistas sin dorsal en la plantilla. Otra de las opciones que ha trascendido ha sido la de Yangel Herrera, futbolista del Girona que cometió un estrepitoso error y sufrió una lesión muscular el pasado fin de semana ante el Villarreal, por el que pidió el cambio. El venezolano tiene toda la pinta de ser uno de los señalados por su entrenador y por el capitán David López al finalizar el encuentro. «Tenemos seis o siete jugadores que pueden estar fuera o dentro y nadie piensa en la responsabilidad de dar su mejor versión en estos tres partidos antes del parón», dijo Míchel. «El que no quiera estar aquí, que se vaya», apostilló López.

El caso es que, si Sadiq continúa sin querer ser traspasado al Girona, la posibilidad de que Hererra recale en la Real es muy baja. El club catalán pide por el vinotinto una cantidad similar a la que el club txuri-urdin se negó a abonar por Equi, que era su primera opción.