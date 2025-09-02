Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soler ya se entrena con normalidad en Zubieta RS

Soler se entrena con todos en una sesión sin Sergio Francisco

La Real informa de que Odriozola y Sadiq han participado en la primera sesión de la semana, aunque al nigeriano no se le ve en el vídeo y el técnico se encuentra en la reunión anual de entrenadores de LaLiga

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:42

Zubieta retoma su actividad habitual tras el seísmo que resultaron ser las últimas horas de mercado de la Real Sociedad. El resultado del mismo ... fue la esperada llegada de Carlos Soler y de Yangel Herrera y la imposibilidad de dar salida a Odriozola y Sadiq. Pero no todos ellos han participado en el entrenamiento de este martes en Zubieta. De entre las contrataciones, lo ha hecho con normalidad Soler, al mismo ritmo que sus compañeros, pero no Herrera. Y, mientras la Real informa de que tanto Odriozola como Sadiq han participado en la práctica, lo cierto es que al nigeriano no se le ve en los vídeos que del entrenamiento a puerta cerrada ha editado la propia Real.

