Soler se entrena con todos en una sesión sin Sergio Francisco

Zubieta retoma su actividad habitual tras el seísmo que resultaron ser las últimas horas de mercado de la Real Sociedad. El resultado del mismo ... fue la esperada llegada de Carlos Soler y de Yangel Herrera y la imposibilidad de dar salida a Odriozola y Sadiq. Pero no todos ellos han participado en el entrenamiento de este martes en Zubieta. De entre las contrataciones, lo ha hecho con normalidad Soler, al mismo ritmo que sus compañeros, pero no Herrera. Y, mientras la Real informa de que tanto Odriozola como Sadiq han participado en la práctica, lo cierto es que al nigeriano no se le ve en los vídeos que del entrenamiento a puerta cerrada ha editado la propia Real.

🏠 El primer día de Carlos y Yangel. Ongi etorri! 💙 pic.twitter.com/WG6gkBI7fh — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 2, 2025

Yangel Herrera sí ha acudido a Zubieta a tratarse de la lesión con la que le fichó la Real y ha conocido a sus nuevos compañeros antes de ponerse en manos de los fisios. El internacional vinotinto ha puesto sus enseres en la taquilla con el dorsal '15', uno de los disponibles tras la marcha de Urko al Espanyol. Soler, por su parte, ha sido sometido al habitual 'pasillo de collejas' por parte de sus nuevos compañeros al inicio de la sesión.

La sesión no la ha dirigido el primer entrenador, Sergio Francisco, sino su segundo, Iosu Rivas, y el preparador físico, Casamichana. Y es que el técnico irundarra ha acudido a la reunión anual de entrenadores que organiza LaLiga, a la que también han estado colegas como Xabi Alonso o Hansi Flick.

Lógicamente, en el entrenamiento celebrado en el 'z2' de Zubieta tampoco han estado presentes los internacionales -Oyarzabal, Remiro, Kubo, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu y Kubo-, además del lesionado Óskarsson, que tiene todas las trazas de perderse el próximo encuentro liguero, contra el Real Madrid en Anoeta. El que sí se ha podido ejercitar con el resto ha sido Aihen Muñoz, pese al golpe en la cabeza sufrido en Oviedo. Aitor Fraga y Egoitz Arana han sido los únicos representantes del filial.