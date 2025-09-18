Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, en el entrenamiento de este jueves en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Sergio: «Estamos mejor de lo que dice la clasificación»

El técnico confía en aprovechar «el buen feeling» de La Cartuja para que la Real Sociedad ofrezca el viernes su mejor versión en su visita al Betis

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:26

Sergio Francisco ha comparecido este jueves en Zubieta para abordar la actualidad deportiva de la Real Sociedad en vísperas de visitar al Betis en La ... Cartuja el viernes a las 21.00 horas. El técnico se lleva a los 25 disponibles, lo que incluye a Sadiq. «Ha hecho toda la semana con nosotros y la idea ha sido llevarnos a todos los disponibles porque hacemos noche y el sábado tenemos entrenamiento allí. Una vez que cerró el mercado lo contamos como uno más».

