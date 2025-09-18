Sergio: «Estamos mejor de lo que dice la clasificación»

Sergio Francisco ha comparecido este jueves en Zubieta para abordar la actualidad deportiva de la Real Sociedad en vísperas de visitar al Betis en La ... Cartuja el viernes a las 21.00 horas. El técnico se lleva a los 25 disponibles, lo que incluye a Sadiq. «Ha hecho toda la semana con nosotros y la idea ha sido llevarnos a todos los disponibles porque hacemos noche y el sábado tenemos entrenamiento allí. Una vez que cerró el mercado lo contamos como uno más».

El técnico ha tenido buenas palabras para el trabajo del nigeriano estos días en Zubieta. «La semana ésa que estuvo fuera del grupo trabajando en individual le ayudó a recuperar la condición y esta semana ha sido uno más. Ha sido su mejor semana desde que soy entrenador de la Real. Es verdad que le he visto más fuera que dentro en pretemporada y durante el mercado. Ahora tiene ficha con la Real y va a ser uno más. No contemplo otra opción. Vamos a ponerle lo mejor posible y, como Álvaro, es uno más para poder elegir con los que jugamos el fin de semana».

Sergio es optimista a pesar de que la Real no ha arrancado bien la temporada y confía en dar pronto la vuelta a la situación. «Soy consciente de que no hemos empezado como nos habría gustado pero me centro en lo que puedo controlar y en cambiar esa visión que tenemos sobre el equipo. Estamos mejor de lo que dice la clasificación e intento transmitírselo a los jugadores. El objetivo es volver a sentirnos fuertes para que seamos capaces de dar la vuelta a la situación pronto».

No obstante, admite que desde el punto de vista anímico se necesita una victoria cuanto antes. «La realidad es que llevamos dos puntos y que si nos somos capaces de sumar puntos la cabeza se va cargando. Al equipo le veo bien. Somos conscientes de que queremos cambiar la situación cuanto antes, pero veo al grupo lo suficientemente maduro. Creo hemos merecido más puntos de los que tenemos y hemos trabajado bien para llegar preparados a este partido».

No le da excesiva importancia al hecho de que la Real no se haya adelantado aún en el marcador. «Eso es así. Es verdad que ir por delante nos ayudaría a gestionar mejor el partido pero el equipo no tiene una mochila por haber ido por detrás en el marcador. Hemos tenido buenos inicios de partido y cuando hemos ido por detrás hemos respondido bien. Igualamos pronto el gol del Valencia y también equilibramos los dos goles del Espanyol, aunque nos ha faltado completar alguna remontada. El único día que no hubo esa respuesta fue el del Oviedo. Ojalá no tengamos que remontar por haber marcado primero y ganar el partido».

El cuadro txuri-urdin es el cuarto que más ocasiones genera ante la portería contraria pero sin embargo es el tercer peor en eficacia de cara al gol. A Sergio no le preocupa demasiado esos números. «Es algo que llevo repitiendo, no me preocupa demasiado eso porque sé que tenemos jugadores de calidad para concretar mejor esas ocasiones. A medio plazo eso se va a traducir en una mayor eficacia. También pasará al revés con el rival, que puede concretar mejor sus ocasiones. Nosotros trabajamos para tirar más y que nos tiren lo menos posible».

Al irundarra no se le escapa el significado que tiene para el club el escenario del partido de mañana, La Cartuja. «Es un estadio que nos da buen feeling. Esa energía positiva nos viene muy bien. Hemos hablado de transformar esa energía en una buena versión del equipo mañana».

Aunque no soltó prenda al respecto, sí dejó entrever que Carlos Soler está preparado para ser titular en cualquier momento. «La respuesta de su partido el otro día ante el Real Madrid está ahí. Carlos está preparado si no, no lo habríamos puesto a jugar. Decidiremos mañana si es de inicio o no. Llegó a la Real de hacer 30 entrenamientos, algunos fuera del grupo, pero las sensaciones que nos transmite es que podemos contar con él».

A Brais también le ve bien aunque no esté brillando en este inicio de Liga. «Le he visto siendo un jugador importante desde que yo he llegado aquí. Siempre ha tenido ese rol incluso cuando su nombre salía en el mercado. Siempre ha tenido máximo compromiso y asumido esa parte de personalidad que necesitamos. Lo considero un jugador importante».

Sobre Zakharyan, que reapareció el pasado sábado ante el Real Madrid, señala que «su mayor problema ha sido la falta de continuidad en el entrenamiento. Hablamos con él para hacerle ver que necesita esa secuencias de entrenamiento para tener más confianza en la competición. Verse en el campo el otro día le va a ayudar porque tiene mucha calidad. Ojalá podamos regular ese tiempo de entrenamiento y competición porque va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho».

Jon Martín ha sido convocado para jugar el Mundial sub-20 en octubre y asume que no podrá contar con él. «Nosotros no estamos deseando perder un central tres o cuatro semanas. Sabíamos que podíamos pasar y contamos con tres centrales para ese mes».

Del Betis apunta que «es un equipo muy fuerte en casa con muchos recurso en el juego. Capaz de jugar en combinativo, cuesta robarles y son capaces con balón. Con Antony han ganado profundidad en banda y agresividad. Es un conjunto que domina muchos registros. Va tarde en cerrar la plantilla y lo está notando, pero es uno de los equipos que estará arriba en la clasificación».

La Real, que desde esta temporada cuenta con un preparador para las acciones de estrategia como José Rodríguez, es el equipo que más córners ha lanzado y aún no ha perforado la meta contraria. Sergio asegura que «es lo que menos me preocupa. Estamos generando, estamos cerca del gol. Nos falta tener un pelín más de suerte podíamos haber hecho gol en segunda acciones. En lo defensivo hemos sido seguros salvo los 25 primeros minutos ante el Real Madrid. No creo que el último partido nos vaya a cambiar esa visión que tenemos del balón parado».

Confiesa que esta semana se ha apoyado mucho en el vídeo para mejorar aspecto del juego. «El fútbol es un juego de errores. Lo que intentamos para corregirlos es ver el vídeo, mostrárselos a los jugadores y llevar al campo situaciones parecidas que se dan en la competición para que a nivel de concentración el jugador las tenga presentes. Cuanto más concentrados preparen esos momentos, menos se van a dar luego en los partidos. Hay que enseñarles en el vídeo y llevarlo luego a los entrenamientos».

Por último, y en referencia a los lesionados Óskarsson y Yangel Herrera, apunta que «avanzan más lento de lo que me gustaría. Es un proceso normal, no hay retroceso, pero aún vamos a tener que esperar para tenerlos con nosotros».