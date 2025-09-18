Erik Bretos arropa al equipo en su último entrenamiento

Erik Bretos ha acudido al entrenamiento que la Real Sociedad ha realizado en el 'z2' de Zubieta este jueves, el último antes del encuentro ante ... el Betis de este viernes (21 horas) en La Cartuja. El director de fútbol txuri-urdin, y nuevo arquitecto del club tras la marcha de Roberto Olabe, ha querido mostrar su apoyo a la plantilla horas antes de un encuentro que se antoja muy trascendente. Bretos ha observado las evoluciones de los suyos desde la banda, junto al coach Imanol Ibarrondo.

En lo estrictamente deportivo, se han entrenado 23 jugadores del primer equipo más Egoitz Arana, portero del filial. Las únicas ausencias han sido las de los lesionados Orri Óskarsson y Yangel Herrera, descartados para el duelo ante los béticos.Por tercer día consecutivo se ha ejercitado con todos un muy sonriente Sadiq Umar, que ha accedido al terreno de juego charlando con el jefe de prensa. También se han entrenado Sucic, ya recuperado de su proceso febril, y Brais, que podrá ser de la partida con una máscara facial por su rotura facial. El gallego ha repetido sesión con una protección.

Sadiq Umar, en el entrenamiento de este jueves en Zubieta RS

Sergio deberá realizar un descarte en su convocatoria de cara al encuentro ante el Betis, a no ser de que quiera viajar con todos a Sevilla y ya allí desconvocar a uno a última hora. Lo previsible es que el elegido para quedarse fuera sea Sadiq Umar, que lleva sólo unos días ejercitándose con todos y está fuera de ritmo.