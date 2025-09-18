Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea de la ciudad deportiva Rafael Gordillo, propiedad del Real Betis R.B.
Real Sociedad

La Real se entrenará en la ciudad deportiva del Betis

Los de Sergio harán noche este viernes en Sevilla y se ejercitarán allí para empezar a preparar el partido del miércoles ante el Mallorca

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:01

La Real Sociedad ya tiene plan de viaje para enfrentarse este viernes al Real Betis en La Cartuja (21.00 horas, DAZN). Los de Sergio viajarán a Sevilla el mismo día de partido, mientras que esta vez harán noche en la capital andaluza, algo que no hicieron en Valencia y Oviedo. La novedad esta vez es que la Real se ejercitará en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, instalaciones que pertenecen al Betis.

Los de Sergio realizarán la clásica sesión de recuperación en Sevilla para empezar a preparar el partido del miércoles ante el Mallorca con horario discotequero (21.30 horas). Veremos si el equipo descansa el domingo como viene siendo habitual tras la sesión de recuperación o si por su parte hay cuatro entrenamientos para diseñar un plan de partido para ganar al conjunto de Jagoba Arrasate.

Así las cosas, la Real ha realizado este jueves su último entrenamiento antes de visitar al Betis con 24 jugadores, 23 del primer equipo más Arana, que debería viajar a Sevilla. Si eso sucede el que tiene todas las papeletas para no entrar en la lista es Sadiq, que se ha ejercitado con normalidad como durante toda la semana. Erik Bretos, director de fútbol, ha seguido sobre el césped los primeros quince minutos del entrenamiento junto a Ibarrondo, responsable de la unidad de emoción y rendimiento.

