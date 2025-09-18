Diez centrocampistas en cuatro partidos

La Real trata de dar con su once más competitivo y ello pasa por encontrar a los centrocampistas que mejor se compenetren entre ellos ... y equilibren al equipo. Aquella frase de Cruyff de «dime con qué centrocampistas juegas y te diré a los que juegas» define la importancia de los integrantes de esta línea en la consolidación de un equipo y una idea.

Hasta ahora Sergio ha movido mucho sus piezas en la zona ancha para intentar descubrir cuáles son los tres futbolistas que mejor mezclan entre sí y ofrecen prestaciones favorables tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. De ahí que haya utilizado hasta diez hombres diferentes –incluido Urko en la segunda parte de Valencia antes de ser traspasado– y siete centrocampistas hayan sido titulares en estas cuatro primeras jornadas. Una señal que demuestra que el irundarra sigue buscando la fórmula ideal que consiga hacer una Real más competitiva.

El centro del campo de la Real En las cuatro jornadas de LaLiga siete jugadores diferentes han sido titulares en las tres posiciones del centro del campo Rotación Mediocentro 00 00 JORNADA 1. Valencia - Real Sociedad 1 Remiro 5 16 Zubeldia Caleta-Car 2 3 8 Aramburu Aihen Turrientes 23 28 Brais Marín 14 7 10 Kubo Barrene Oyarzabal JORNADA 2. Real Sociedad - Espanyol 1 Remiro 31 5 Martín Zubeldia 2 17 8 Aramburu Sergio Turrientes 24 28 Sucic Marín 14 7 10 Kubo Barrene Oyarzabal JORNADA 3. Oviedo - Real Sociedad 1 Remiro 5 16 Zubeldia Caleta-Car 2 3 4 Aramburu Aihen Gorrotxategi 28 10 Marín Oyarzabal 14 7 9 Kubo Barrene Óskarsson JORNADA 4. Real Sociedad - Real Madrid 1 Remiro 31 5 Zubeldia Caleta-Car 2 17 8 Aritz Sergio Gorrotxategi 24 28 Goti Marín 11 7 10 Guedes Barrene Oyarzabal El centro del campo de la Real En las cuatro jornadas de LaLiga siete jugadores diferentes han sido titulares en las tres posiciones del centro del campo Rotación Mediocentro 00 00 JORNADA 1. Arrancó el campeonato en Mestalla con Turrientes de pivote, Marín de interior izquierdo y Brais de enganche, mientras que en la segunda jornada ante el Espanyol en Anoeta dio entrada a Sucic por el gallego. En Oviedo colocó a Gorrotxategi de director de orquesta y fue Oyarzabal el mediapunta, lo que pasa es que al situarlo en el lado izquierdo el eibarrés ocupó una posición más avanzada que confirió a la Real un dibujo más parecido al 1-4-4-2 que al 1-4-3-3 habitual. Por último, frente al Real Madrid fue Goti el que se situó en la tercera altura acompañando a Gorrotxategi y Marín en la medular. Además de todos ellos, hay otros tres centrocampistas de la plantilla –Yangel, Soler y Zakharyan– que aún no han sido titulares, por lo que el baile en esa zona tiene pinta de seguir en los próximos encuentros hasta terminar de dar con la tecla.

Para que un equipo funcione bien hay que consolidar el centro del campo, pero Sergio se ha encontrado con muchas circunstancias que han condicionado sus planes en esta línea, algo que no ha pasado en las demás. En la defensa ha tenido a todos sus hombres disponibles y los únicos movimientos que ha hecho han sido entre Caleta-Car y Marín en el eje de la zaga y Aihen y Sergio Gómez en el lateral izquierdo, más allá de que el sábado pasado jugara Aritz porque Aramburu venía de jugar con su selección. En ataque también han sido fijos Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea, aunque en Oviedo entrase de inicio Óskarsson y ante el Real Madrid lo hiciera Guedes.

El caso es que hasta ahora no ha podido encontrar ese equilibrio que el año pasado tuvo Imanol cuando juntó a Zubimendi, Sucic y Brais en el centro, una tripleta que se rompió con la lesión del croata en la rodilla en febrero ante el Midtjylland. Después nada fue lo mismo.

Ahora, y repasando las tres posiciones, se ha encontrado con que en el pivote Gorrotxategi se lesionó en el tobillo en el amistoso contra el Rennes y ha empezado la Liga a contrapié por ese percance, con el añadido de ser debutante en la categoría. Por ese motivo Turrientes fue titular en las dos primeras jornadas, aunque después ha ido perdiendo peso. Salió desde el banquillo en Oviedo y no jugó nada ante el Real Madrid en un día en el que había tres centrocampistas lesionados: Yangel, Sucic y Brais.

Estos dos últimos, fijos el año pasado, tampoco han empezado nada bien. El croata debe recuperar las sensaciones que exhibió hasta febrero antes de su lesión, ya que se le ha visto con poca confianza en sus últimas actuaciones, en las que no ha estado nada acertado. Su pérdida de balón ante el Espanyol que desembocó en el 0-1 condicionó su rendimiento ese día al no darle la vuelta en el plano anímico a esa acción. El sábado fue baja por tener 39 grados de fiebre.

Brais, titular en el estreno en Valencia, también ha ido perdiendo fuelle. No estuvo acertado en el remate en Mestalla y falló una oportunidad muy clara ante Dmitrovic que pudo haberle dado el triunfo a la Real contra el Espanyol. Ayer confesó en sala de prensa que tuvo sobre la mesa una oferta importante para jugar en Arabia Saudí, lo que quizás le haya impedido centrarse en lo deportivo, porque no es normal que con su calidad solo haya sido titular un partido y esté ofreciendo unas prestaciones tan bajas.

Zakharyan reapareció contra el Real Madrid después de pasarse el curso pasado prácticamente en blanco y empezar la pretemporada con un virus que le impidió entrenarse con el grupo durante varias semanas. Es otro futbolista con el que no ha podido contar Sergio hasta ahora por las circunstancias. A ello hay que añadir que Yangel y Soler llegaron con el cierre del mercado, y el primero está lesionado para un mes, por lo que el técnico ha tenido que tirar con lo puesto en este arranque de competición.

Así las cosas, en Oviedo decidió retrasar a Oyarzabal a la zona de enganche, una apuesta que funcionó hasta el descanso, por mucho que jugó más cerca de Óskarsson que de Gorrotxategi y Marín, y contra el Real Madrid dio la alternativa Goti en su debut como titular en Primera División. Decisiones llenas de coherencia teniendo en cuenta las circunstancias.

A partir de ahora se le abre un abánico de posibilidades más amplio con la entrada de Soler, que dejó muy buenas sensaciones en la segunda parte contra el Real Madrid. A Zakharyan también se le vio con ganas y Brais, en cuanto deje atrás el percance que sufrió en la nariz la semana pasada, también debe ser un hombre importante. Al igual que Sucic. Mimbres tiene para hacer un buen cesto –empezando por mañana en La Cartuja– y encontrar los futbolistas idóneos en la sala de máquinas que hagan carburar al equipo.