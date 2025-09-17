Brais: «Era una oferta irrechazable de Arabia, pero no se concretó y estoy feliz aquí»

Brais Méndez reconoce abiertamente que tuvo una mareante oferta de Arabia Saudí que al final se no pudo concretar en un traspaso, pero no se ... siente frustrado por quedarse en la Real Sociedad, en la que mantiene que es muy feliz. Se siente muy molesto por los numerosos comentarios que sobre su persona se realizaron en verano, reconoce que hubo más propuestas que se rechazaron y confía en volver a ofrecer su mejor versión para colaborar con la Real en una temporada que, pese al dubitativo inicio, espera próspera en lo colectivo.

Acerca de esa propuesta sobre la que el propio Erik Bretos dijo que le «cambiaba la vida», Brais reconoce que «era una oferta prácticamente irrechazable económicamente, que se te presentan una vez en la vida». Admite el futbolista gallego que los futbolistas «somos privilegiados y no nos podemos quejar», pero apostilla: «Cuando ves esas cantidades o esas cifras, es muy difícil poder decir que no; por ti y por tu familia, en lo que dejas para el futuro».

No obstante, dice no lamentar el hecho de no poder materializar su deseo de marcharse, se entiende que porque la oferta del club saudí a la Real era insuficiente: «Ya está, no se concretó, se quedó ahí la cosa, pero estoy muy tranquilo y centrado en lo que tengo que estar», lanza el realista. Comenta que está tan motivado y enfocado como siempre y explica que «esto fue antes del partido del Oviedo y viajé. Se habló, me preguntaron cómo estaba y dije que quería estar, que quería ayudar».

Pese a no llegar a un acuerdo para el traspaso, las relaciones entre el jugador y el club no se han visto deterioradas: «No se concretó, ni por un lado ni por otro. Y ya está. Quedó ahí. Hablamos con el club y tuvimos las cosas muy claras. No se llevó a buen puerto y ya está. No hay más que una simple llamada y una oferta. A seguir, que esto no espera a nadie», relata.

Brais también manifiesta que ha habido otras propuestas, otros clubs que le han llamado. De hecho, durante todo el verano se habló de la posibilidad de un retorno a un Celta europeo: «Lo he dicho muchas veces. Soy muy feliz aquí. Si alguna vez tengo que salir y se da una oportunidad buena para el club y para mí, ya llegará». De momento, tiene contrato hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros: «No me he planteado salir a las primeras de cambio, a cualquier sitio y de cualquier manera. Tiene que ser algo que me ilusione y me llene. Y que el club también lo considere así. Y no ha sido así».

El mediapunta txuri-urdin se ha sentido un tanto molesto de ser objeto de tantas habladurías: «Se ha hablado mucho de mí sin motivo, sin yo estar muy al tanto de nada. El club en ningún momento me ha transmitido absolutamente nada de lo que ha salido en medios. He tenido conversaciones con el club superbuenas. Es más por el ruido y lo que hay alrededor, que por lo que hay dentro».

Y es el que jugador dice estar «más motivado que nunca» para afrontar una presente temporada en la que «siento que tengo que dar un paso adelante, dar mi mejor versión y eso es lo que me motiva». Espera desempolvar a ese Brais que, por ejemplo, deslumbró en la fase de grupos de la Champions: «Son momentos, son contextos. Entiendo que esa versión va a volver a llegar. La temporada es muy larga y estoy seguro de que va a ser un gran año, no sólo en lo individual, que es lo que menos me preocupa, sino en lo colectivo».

La primera opción para enderezar el rumbo llega el viernes en La Cartuja, donde la Real fue campeona ante un Betis al que el de Mos marcó un golazo de falta hace apenas año y medio: «He pensado mucho en ese gol durante esta semana y he venido hablando con Barrene de que nunca había jugado en La Cartuja», cuenta el '23' de la Real. «Es algo que me falta. Es un estadio especial, que trae buenos recuerdos para el club y para los compañeros, y esperemos que podamos tener buenos recuerdos del viernes también».

Brais asevera que se le 'hacen bola' estos jueves sin Europa: «El hecho de tener que verlo por la tele te da nostalgia, cabreo, no sé cómo llamarlo. Lo ves de otra manera, después de haberlo probado, de haber jugado tres años yo en mi caso. Me crea un poco de rechazo el verlo por la tele», significa.

El gallego también ha deslizado un mensaje dirigido a Sadiq: «Le he visto siempre bien. Por mucho que estuviese entrenando en solitario, estaba con nosotros en el vestuario y lo he visto bien, tranquilo. He hablado mucho con él. Esto es el fútbol de élite. Un día parece que no estás y al día siguiente el equipo te necesita y cambia radicalmente tu situación. Tiene ganas de aportar y rendir cuando le llegue la oportunidad», sostiene.