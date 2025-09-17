La rueda de prensa de Brais, en directo

12:11

Lesión y mercado

Aparte de lo puramente competitivo, hay otras cuestiones que abordar con Brais Méndez . El mediapunta recibió una oferta que «le cambiaba la vida» de Arabia Saudí en las últimas horas de mercado, pero la Real terminó rechazándola porque no cubría sus demandas económicas. Además, el gallego sufrió la semana pasada una contusión en la nariz que al final desembocó en una fractura nasal. Este percance le apartó de la disputa del encuentro contra el Real Madrid.