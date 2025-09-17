Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brais Méndez, con su protector nasal RS

La rueda de prensa de Brais, en directo

El gallego aborda cuestiones como la pobre situación deportiva de la Real, la oferta que recibió de un club de Arabia Saudí y su lesión nasal

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:02

Brais Méndez comparece ante los medios en la antevíspera del encuentro ante el Betis en La Cartuja, en el que hay muchas cosas en juego para la Real Sociedad. La pobre situación deportiva, su opción de fichar por la liga saudí y su lesión serán cuestiones que abordará el mediapunta gallego.

13:15

La rueda de prensa comenzará con retraso.

12:11

Lesión y mercado

Aparte de lo puramente competitivo, hay otras cuestiones que abordar con Brais Méndez . El mediapunta recibió una oferta que «le cambiaba la vida» de Arabia Saudí en las últimas horas de mercado, pero la Real terminó rechazándola porque no cubría sus demandas económicas. Además, el gallego sufrió la semana pasada una contusión en la nariz que al final desembocó en una fractura nasal. Este percance le apartó de la disputa del encuentro contra el Real Madrid.

La rueda de prensa de Brais, en directo

Enlace copiado

12:05

Arratsalde on!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Brais Méndez en Zubieta. El gallego de Mos comparece dos días antes del encuentro que disputa la Real ante el Betis en La Cartuja, sumamente trascendente para los intereses txuri-urdin, ya que el bagaje de dos puntos de 12 se antoja muy pobre en este arranque liguero.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  9. 9 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  10. 10 María Muñoz, médico digestivo: «Es un auténtico remedio natural que tienes en la cocina y que puedes usar a diario»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La rueda de prensa de Brais, en directo

La rueda de prensa de Brais, en directo