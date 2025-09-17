La rueda de prensa de Brais, en directo
El gallego aborda cuestiones como la pobre situación deportiva de la Real, la oferta que recibió de un club de Arabia Saudí y su lesión nasal
San Sebastián
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:02
Brais Méndez comparece ante los medios en la antevíspera del encuentro ante el Betis en La Cartuja, en el que hay muchas cosas en juego para la Real Sociedad. La pobre situación deportiva, su opción de fichar por la liga saudí y su lesión serán cuestiones que abordará el mediapunta gallego.
13:15
La rueda de prensa comenzará con retraso.
12:11
Lesión y mercado
Aparte de lo puramente competitivo, hay otras cuestiones que abordar con Brais Méndez . El mediapunta recibió una oferta que «le cambiaba la vida» de Arabia Saudí en las últimas horas de mercado, pero la Real terminó rechazándola porque no cubría sus demandas económicas. Además, el gallego sufrió la semana pasada una contusión en la nariz que al final desembocó en una fractura nasal. Este percance le apartó de la disputa del encuentro contra el Real Madrid.
12:05
Arratsalde on!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Brais Méndez en Zubieta. El gallego de Mos comparece dos días antes del encuentro que disputa la Real ante el Betis en La Cartuja, sumamente trascendente para los intereses txuri-urdin, ya que el bagaje de dos puntos de 12 se antoja muy pobre en este arranque liguero.
-
