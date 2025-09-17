Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luka Sucic, durante un entrenamiento de esta semana en Zubieta RS
Real Sociedad

Una marcha más en Zubieta con Óskarsson y Yangel como únicas bajas

La Real ha realizado este miércoles un nuevo entrenamiento con los mismos futbolistas que ayer; Brais está listo para volver si no hay contratiempos

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:37

La Real Sociedad ha realizado este miércoles un nuevo entrenamiento preparando el importante partido del viernes ante el Real Betis en La Cartuja (21.00 ... horas). Sergio ha podido disponer de los mismos jugadores que ayer y no tiene que lamentar bajas, por lo que Óskarsson y Yangel son los dos únicos lesionados que no disputarán el partido. El resto están en perfecto estado de revista para convencer al entrenador.

