Una marcha más en Zubieta con Óskarsson y Yangel como únicas bajas

La Real Sociedad ha realizado este miércoles un nuevo entrenamiento preparando el importante partido del viernes ante el Real Betis en La Cartuja (21.00 ... horas). Sergio ha podido disponer de los mismos jugadores que ayer y no tiene que lamentar bajas, por lo que Óskarsson y Yangel son los dos únicos lesionados que no disputarán el partido. El resto están en perfecto estado de revista para convencer al entrenador.

Se han ejercitado con normalidad por segundo día consecutivo Brais Méndez, que se recupera de una fractura nasal, y Sucic, que ante el Real Madrid no pudo vestirse de corto al sufrir una fiebre bastante alta. También ha participado con el grupo Sadiq Umar, que es uno más aunque habrá que ver si entra en las convocatorias del entrenador. De momento no parece tener el ritmo competitivo para ello, más allá de que está por ver si el irundarra cuenta con él una vez está bien de forma.

Brais Méndez se ha vuelto a entrenar con una protección en la nariz que, salvo sorpresa, no le impedirá perderse otro partido. El futbolista sufrió un duro choque con Guedes en el entrenamiento previo al partido ante el Real Madrid, fue baja y siguió el partido en el palco de Anoeta. Con varios días de descanso y entrenandose con normalidad, debería estar en la lista de convocados. Fraga ha sido el único integrante del Sanse.