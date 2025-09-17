Sadiq se siente feliz en la Real Sociedad: «Ya estoy haciendo lo que sé hacer mejor»

Sadiq Umar, después de todo lo sucedido durante el mercado de verano, pasa a ser un jugador más de la Real Sociedad. Tiene ... ficha, tiene dorsal, el '15', y ya se entrena con todos en Zubieta. Durante la ventana estival de fichajes, clausurada el pasado 1 de septiembre, no se pudo materializar su fichaje por el Valencia y ahora ha hecho público su felicidad por estar de vuelta en los entrenamientos, con la posibilidad de entrar en las convocatorias. Queda por ver si Sergio Francisco cuenta con él para hacerle partícipe de las convocatorias.

«Feliz de estar de vuelta haciendo lo que sé hacer lo mejor», manifiesta el 'látigo de Kaduna' a través de su cuenta de Instagram. Sabe que ha existido un distanciamiento con los técnicos y los aficionados durante los meses en los que buscó con cierta desesperación una salida al Valencia, aunque los gestores del club le recalcaron que no se marcharía cedido, como pretendía la entidad ché. Y el ariete quiere ganarse de nuevo la confianza del entrenador y de la hinchada: «Después de algunas paradas, ahora puedo decir que estoy saludable, ok y listo para ir de nuevo», remata Sadiq.

Ampliar

La única opción de salir que ahora tendría el delantero nigeriano sería la de fichar por un club de Emiratos Árabes Unidos, cuyo mercado se cierra el 2 de octubre. No obstante, todos los agentes actúan ahora como si el ariete se fuera a quedar por lo menos hasta la reapertura del mercado en enero. El sábado pasado acudió a Anoeta a ver desde el palco de jugadores el encuentro contra el Real Madrid, algo que se considera un paso adelante en su nueva y necesaria implicación en el equipo, ya que en el duelo ante el Espanyol, todavía con la ventana de fichajes de verano abierta, no estuvo presente.

Con Orri Óskarsson todavía lesionado, Sergio tiene ahora a dos delanteros centros puros a su disposición: Jon Karrikaburu y Sadiq Umar. Ya desde la convocatoria que el técnico de Irun realice para el encuentro del viernes ante el Betis se atisbará si cuenta de verdad con el nigeriano, al que vio siempre fuera del equipo hasta hace apenas unas semanas. Sadiq acaba de volver a los entrenamientos y es seguro que todavía está lejos de estar en plenitud de condiciones.